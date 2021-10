Live ab 14:30 Uhr: LASK gegen Altach unter Siegzwang

Die Athletiker sind gegen die Vorarlberger unter Druck: Wegen der Ergebnisse aus den Samstagsspielen droht sogar der Rückfall auf den letzten Platz, umgekehrt könnte der LASK mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte kommen.

Der Liveticker zum Mitlesen:

Fünf Punkte ist der aktuelle Zehnte nach zwei Niederlagen en suite gegen Salzburg und den WAC von Platz drei entfernt, auf Schlusslicht WSG Tirol (gastiert bei der Admira) hat man nur einen Zähler Vorsprung. Dazwischen liegen die mit dem LASK punktegleichen Altacher. Trainer Andreas Wieland hat an seine Truppe vor allem einen Wunsch: "Mutiger, effizienter, konsequenter - das sind die Schlagworte, die bereits in den letzten Wochen unser Ziel waren und es auch gegen Altach sein werden. Ich will von der Mannschaft über 90 Minuten eine durchgängig gute Leistung sehen. Nach dem Spiel will ich sagen können, dass das Ergebnis der Leistung entsprochen hat."

Denn auch beim jüngsten Auftritt gegen Alashkert zeigten Thomas Goiginger und Co. eine durchwachsene Leistung, sowohl defensiv als auch offensiv ließ man gerade in der ersten Hälfte zu wünschen übrig. "Die Situation ist schwierig, wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen", gab Wieland nach dem Europacupspiel zu. Angesichts der Belastungen der vergangenen Wochen wird es personelle Änderungen in der LASK-Startformation geben. "Es wird rotiert, aber auf Namen lege ich mich nicht fest", sagte Wieland.