Christina Zauner: Rhetorisches Talent aus dem Innviertel

Auf was warten wir eigentlich, wenn das Leben ohnehin so kurz ist?“, fragte Christina Zauner aus Sankt Marienkirchen bei Schärding (Bezirk Schöärding) ihr Publikum – und gewann. Die 17-Jährige war als eine der 55 Teilnehmer beim Landesentscheid „4er-Cup und Reden“ der Landjugend Oberösterreich, der vergangene Woche in Kleinraming (Bezirk Steyr-Land) angetreten und überzeugte dabei Zuschauer und Jury in der Kategorie „Vorbereitete Rede“.