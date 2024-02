LASK: Top-Spiel gegen Salzburg verlegt

Ursprünglich war das Duell mit dem amtierenden Meister zum Abschluss des Grunddurchganges für Sonntag vorgesehen gewesen. Nun setzte die Bundesliga die Partie am Samstag, 9. März, als alleiniges Topspiel an. Anstoß in der Raiffeisen Arena ist um 17.00 Uhr.

Eine Woche nach dem Spiel gegen Salzburg steigt bereits der Auftakt zum Bundesliga-Finaldurchgang.

Lesen Sie auch: Warum es dem LASK so schwerfällt, Tore zu schießen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.