Am Sonntag feierte LASK-Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic seinen 42. Geburtstag. Das 0:0 in Hartberg war nicht das Geschenk, das er sich von der Mannschaft erhofft hatte. Die Ansprüche sind hoch, da reicht ein Punkt auswärts gegen die Steirer nicht, die vor der Partie in der Tabelle auf dem vierten Platz unmittelbar hinter den Athletikern platziert waren.