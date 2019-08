Der LASK zwischen Europacup-Traum und dem Liga-Alltag gegen Rapid

Und das, obwohl der LASK bereits seit November 2018 nicht mehr im Allianz-Stadion gespielt hat, nachdem die Wiener den Sprung in die Meistergruppe verpasst hatten.

Zu wichtig ist zumindest außerhalb der Mannschaft das Champions-League-Rückspiel am Mittwoch gegen Club Brügge in Belgien. Deshalb war LASK-Europacupmanager Harry Gartler gemeinsam mit VIP-Klub-Chef Benedetto Wagner bereits gestern in Belgien, um dort alles für die Reise der Schwarz-Weißen zu organisieren. Von der Hotel-Auswahl bis zur Besichtigung des Trainingsplatzes und des Stadions wollte man beim LASK vor diesem so wichtigen Spiel nichts dem Zufall überlassen. Gartler: "Es ist ein älteres, ganz enges Stadion. Das wird ein richtiger Hexenkessel. 28.000 Zuschauer haben Platz, 24.000 Abos verkauft der Klub pro Saison."

Ebenfalls bekannt: Brügge ist daheim gefürchtet, die belgischen Schiedsrichter lassen sich in der Meisterschaft gerade bei Elfmeter-Situationen nur allzu gern von äußeren Einflüssen leiten. Der LASK ist aus dem Hinspiel ohnehin schon genug bedient. Aber auch die Linzer können sich über genügend Unterstützung freuen. Gestern waren nur noch wenige Restplätze für die Fans im Mannschaftsflieger frei, auch eine Busreise wird angeboten. 600 Tickets für den LASK-Sektor zum Preis von je 15 Euro werden heute ab 12 Uhr bei Machsport in der Plus-City verkauft. Für den LASK soll die Reise nach Belgien so kurz wie möglich sein. Angereist wird am Dienstag, der Rückflug ist für 1 Uhr früh angesetzt. Jene Fans, die in Oberösterreich bleiben, bekommen beim Public-Viewing in der Spinnerei Traun für jedes Tor ein Freibier. Sämtliche Einnahmen des Abends gehen an den LASK.

LASK mit Potzmann-Debüt

LASK-Trainer Valérien Ismaël macht sich bereits heute mit dem Team auf den Weg nach Wien. Erst nach dem Abschlusstraining wird sich entscheiden, welche Spieler am Samstag pausieren. Fix: Neuzugang Marvin Potzmann ist gegen seinen Exklub Rapid im Kader.

Infos zu den LASK-Europacupreisen: www.schoenerreisen.cc

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at