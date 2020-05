Aufstand in der Liga: Verfahren gegen den LASK

Dunkle Wolken brauen sich vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga über Tabellenführer LASK zusammen. Die Bundesliga hat ein Verfahren gegen die Linzer eingeleitet, weil sie im Training gegen die Coronabestimmungen verstoßen haben sollen. Ein Video zeigt den LASK bei einem (nicht erlaubten) Mannschaftstraining.

Die Empörung bei den Konkurrenten ist groß. In Aussendungen wird der LASK von allen Klubs hart kritisiert. Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg: „Wir sind schockiert und fassungslos über die Vorgehensweise des LASK. Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven, nicht nur für den österreichischen Bundesliga-Fußball. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst.“

Auf den Video-Bildern ist zu sehen, dass im LASK-Training weder auf ein Kleingruppentraining noch auf die Einhaltung von Mindestabständen oder das vorgegebene Zweikampfverbot Rücksicht genommen wurde.

Überwachungskameras installiert

Der LASK hat am Nachmittag in einer Aussendung von versuchter „Wirtschaftsspionage“ gesprochen, am Areal der Raiffeisen-Arena seien rechtswidrig Überwachungskameras installiert worden. Am Mittwoch um 3:22 Uhr wären zwei vermummte Personen widerrechtlich in die Raiffeisen-Arena eingedrungen. Im Zuge dieser kriminellen Handlung wurde zudem eine Kamera angebracht. Der LASK habe bereits Strafanzeige bei der Polizei eingebracht.

„Aufgrund des bereits zweiten Vorfalls innerhalb kürzester Zeit haben wir uns dazu entschieden, an die Presse zu gehen. Wir sind schockiert, dass es offensichtlich Dritte gibt, die bereit sind, mit krimineller Energie in unser Vereinsgelände einzubrechen, um Wirtschaftsspionage zu betreiben. Die Täter wurden gefilmt und werden nun ausgeforscht“, sagt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. Aufnahmen aus den Überwachungskameras zeigen die Verdächtigen:

Zu den Vorwürfen der Bundesliga gibt es zunächst keine Stellungsnahme von Seiten des LASK. Die Fußball-Bundesliga hat am Donnerstag beim zuständigen Senat 1 ein Verfahren gegen den LASK eingeleitet. Der Strafrahmen wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay reicht laut Paragraf 111a der ÖFB-Rechtspflegeordnung von einer Ermahnung über eine Geldstrafe und Punkteabzüge bis zu einem Zwangsabstieg und einem Ausschluss aus dem ÖFB.

