Mysteriöser Einbruch beim LASK

Wer versucht da, ganz besondere Einblicke beim LASK zu bekommen? In den frühen Morgenstunden des Donnerstags verschafften sich zwei Vermummte Zutritt in die Raiffeisen-Arena und brachten danach eine Kamera an. Dabei wurden sie allerdings selbst gefilmt: Der LASK überwacht das Gelände per Video . Der Klub hat Strafanzeige eingebracht.

Zweiter Vorfall

Laut Geschäftsführer Andreas Protil ist es bereits der zweite Vorfall innerhalb kürzester Zeit. „Wir sind schockiert, dass es offensichtlich Dritte gibt, die bereit sind, mit krimineller Energie in unser Vereinsgelände einzubrechen, um Wirtschaftsspionage zu betreiben. Die Täter wurden gefilmt und werden nun ausgeforscht.“

