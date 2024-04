0:1 - der LASK verlor in Graz auch den dritten Platz

Am Ende war Verteidiger Felix Luckeneder der Mittelstürmer des LASK, doch auch mit der Brechstange gelang den Athletikern nicht der Ausgleich beim 0:1 gegen Sturm Graz. Damit ist die Mini-Hoffnung auf Platz zwei in der Fußball-Bundesliga dahin – und selbst im Rennen um Platz drei ist der LASK nun in der Verfolgerrolle: Rapid verdrängte mit dem 1:1 in Salzburg die Athletiker, die zum ersten Mal seit September damit nicht mehr Dritter sind.

Den entscheidenden Treffer für Sturm erzielte ein Oberösterreicher: Alexander Prass stammt aus Hellmonsödt und spielte einst im LASK-Nachwuchs. Als er 2021 Liefering nach dem Auslaufen seines Vertrags verließ, bemühten sich die Linzer nicht um eine Rückkehr. Die Begründung: Prass passe nicht zur Spielweise. Der Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Grazern, stürmte seitdem in das Nationalteam und verzehnfachte seinen Marktwert: Auf acht Millionen Euro wird dieser nun geschätzt, schon im Winter stand er vor einem Wechsel ins Ausland.

In der 25. Runde kostete er den LASK die Chance auf Platz zwei, die sich bei einem Auswärtssieg und dann nur noch zwei Punkten Rückstand auf Sturm aufgetan hätte. Die Kopfball-Abwehr von Maksym Talowjerow misslang, Prass knallte aus 18 Metern zum 1:0 ins Tor (20.). „Ich treffe ihn gut“, erklärte der 22-Jährige über den Schuss, der knapp neben Tobias Lawal einschlug. Der LASK-Torhüter war noch mit der Hand dran, konnte den Ball aber nicht bremsen. Prass: „Tobi hat so einen sicher auch schon gehalten.“

Vorwürfe machte Lawal niemand. Mit den Paraden bei den Abschlüssen von Mika Biereth (18., 59.) und Otar Kiteishvili (66.) gab er dem LASK erst die Chance auf einen Punktgewinn. Vor der Pause leisteten sich die Athletiker zu viele Ballverluste, die einzige Chance war aber groß: Elias Havel schoss Torhüter Vitezslav Jaros an (45.+5).

In der Schlussphase ging den Hausherren, die am Donnerstag Salzburg im Cup-Halbfinale bezwungen hatten, die Kraft aus. Sturm wackelte, fiel aber nicht: Moses Usor brachte den Ball nicht an Torhüter Jaros vorbei (73.), bei der letzten Chance konnte Luckeneder den Ausgleich nicht erzwingen (92.).

Der 30-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mangels Alternativen als Stürmer eingesprungen – und auch als Kapitän: Robert Zulj fehlte wegen seiner Knieverletzung, Vertreter Philipp Ziereis war wegen einer Nackenverletzung nicht mit nach Graz gereist, Nummer-drei-Kapitän Sascha Horvath musste wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt werden. „Wir belohnen uns nicht“, sagte Luckeneder und fügte hinzu: „In der ersten Hälfte waren wir zu verhalten, das muss man ehrlich sagen.“

Die Proteste der LASK-Fans

Ganz im Gegensatz zu den LASK-Fans: Die mitgereisten Anhänger betraten – wie bei jedem Spiel, in dem der LASK mit pinkfarbenen Dressen spielt – in Anlehnung an das LASK-Gründungsjahr 1908 erst nach 19:08 Spielminuten ihren Sektor. Sie bauten ein Transparent mit einer Waschmaschine auf und zogen die bei Auswärtsspielen von ihnen gewünschten rot-schwarzen Dressen aus der Waschmaschinentüre. Vermummte warfen zudem Waschmittel-Tabs auf das Spielfeld. Es folgte eine fünfminütige Unterbrechung, ehe das Spielfeld wieder gesäubert war.

