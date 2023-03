Trainer von LASK und Ried tippen auf Salzburg als Meister

Am Sonntag geht der Titelkampf in der österreichischen Fußball-Bundesliga mit dem Start des Meister-Play-offs in die ganz heiße Phase. Holen die Salzburger ihren zehnten Meistertitel in Folge? Oder gelingt es dem SK Sturm Graz, der aktuell drei Punkte hinter dem Tabellenführer rangiert, die Vorherrschaft des Serienmeisters zu brechen? Die Trainer der oberösterreichischen Bundesligisten glauben nicht daran. "Auch wenn sie vor dem Start des Finaldurchgangs nur drei Punkte Vorsprung haben und Sturm daher eine Restchance hat, bleibt es für mich dabei: Salzburg spielt in einer eigenen Liga, über die zehn Spiele gesehen werden sie kaum zu schlagen sein", sagt LASK-Trainer Didi Kühbauer. Rieds Trainer Maximilian Senft beziffert die Chancenverteilung im Titelkampf mit 70:30 für Salzburg.

Zwei der zwölf Bundesliga-Trainer lehnen sich aus dem Fenster und sagen einen Titelgewinn von Sturm Graz voraus. Hartberg-Trainer Markus Schopp antwortete mit einem schlichten Ja auf die Frage, ob Sturm Graz den Titel holt. Und auch Lustenaus Markus Mader tippt auf eine Überraschung: "Ich glaube an Sturm Graz, das wäre einmal was anderes – sollte es wieder Salzburg werden, ist es eh normal." Die Mehrheit der Trainer tippt auf ein knappes Rennen.

Maximilian Senft Bild: APA/DANIEL SCHARINGER

Ried mit Personalproblemen

Ebenso knapp wird auch der Abstiegskampf im unteren Play-off. Für die SV Guntamatic Ried hat das erste Spiel beim Wolfsberger AC (Samstag, 17 Uhr) ebenfalls bereits einen richtungsweisenden Charakter. Mit einem Punktegewinn – oder gar einem Sieg – könnte man die Kärntner, die nach der Punkteteilung nur noch einen Punkt vor der SV Ried liegen, so richtig in den Abstiegskampf hineinziehen. Die Rieder kämpfen mit Personalproblemen: Christoph Monschein und Christoph Lang sind krank, und werden ebenso fehlen, wie der gesperrte David Ungar. Zu den Langzeitverletzten Marcel Ziegl, Stefan Nutz Nikola Stosic und Denizcan Cosgun kommen die angeschlagenen Philipp Pomer und Leo Mikic. Zumindest Torhüter Samuel Sahin-Radlinger trainiert wieder gut mit, und könnte vielleicht schon am Samstag in den Kader zurückkehren.

Tickets erhältlich

Um den Meistertitel holen zu können, wird Sturm Graz auch am Sonntag, 9. April (17 Uhr), beim ersten Heimspiel des LASK im Meister-Play-off gewinnen müssen. Ab sofort gibt es für dieses Spiel auch Tagestickets zu kaufen.

Stehplätze sind um 25 Euro (Kinder 12,50 Euro), Sitzplatztickets ab 35 Euro (ermäßigt 30 Euro, Kinder 17,50 Euro) erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.