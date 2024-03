Rapid hat das Protest-Ziel erreicht: Torhüter Hedl darf spielen

Erst am Montag hatte der Senat 1 der Bundesliga fünf Rapid-Spieler nach den Derby-Vorfällen gesperrt. Vier Tage später trat bereits das Protestkomitee zusammen und behandelte den Einspruch - und Rapid erreichte ein Ziel: Die Drei-Spiele-Sperre von Torhüter Niklas Hedl bleibt zwar aufrecht, wird aber nun zur Gänze bedingt nachgesehen.

Die erste Instanz hatte noch ein Spiel unbedingte Sperre verhängt. Da Ersatztorhüter Paul Gartler verletzt ausfällt, hätte die Nummer drei Bernhard Unger einspringen müssen. Nun ist Hedl am Sonntag spielberechtigt, wenn es in Klagenfurt um den Einzug in die Meistergruppe geht. Das Protestkomitee fand zusätzliche Milderungsgründe: Sein im Vergleich zu den anderen Spielern junges Alter. "Zusätzlich stand er eher am Rand und war von allen Spielern am wenigsten aktiv beteiligt", lautete die Bundesliga-Erklärung.

Die Sperren von Guido Burgstaller (sechs Spiele, davon drei bedingt), Thorsten Schick (fünf Spiele, davon drei bedingt) und Maximilian Hofmann (drei Spiele, davon zwei bedingt) wurden bestätigt, bei Marco Grüll wurde das Urteil der ersten Instanz von sechs auf fünf Spiele Sperre reduziert, davon drei bedingt. "Bei der Reduktion der Sperre von Marco Grüll ist im Vergleich zu Guido Burgstaller die besondere Rolle und Vorbildfunktion von letzterem als Kapitän zu erwähnen", teilte die Bundesliga mit.

