Protest im Eiltempo: Ist Rapid gleicher als andere Bundesligaklubs?

Plötzlich geht alles ganz schnell: Am Freitag dürfte das Protestkomitee der Bundesliga zusammenkommen, um den Einspruch Rapids gegen die erst am Montag vom Senat 1 verhängten Sperren zu behandeln. Dass der Klub Tempo macht, ist logisch: Am Sonntag steht im letzten Spiel des Grunddurchgangs in Klagenfurt der Einzug in die Meistergruppe auf dem Spiel. Dass es die Bundesliga aber ebenso eilig hat, ist neu. Ist Rapid gleicher? Noch nie zuvor wurde ein Protest in der gleichen Woche verhandelt.