Hinteregger soll Fan umgestoßen haben - Anzeige eingebracht

Im Spiel zwischen ASKÖ Mittlern und seinem Verein Sirnitz soll der Gäste-Trainer nach dem späten Siegestor von Mittlern einen Fan zu Boden gestoßen haben. Augenzeugen würden die Aktion des Ex-Teamspielers belegen, sagte ein Mittlern-Funktionär in der "Kleinen Zeitung". Wie der Kärntner Fußballverband am Montag bestätigte, hat Mittlern eine Strafanzeige eingebracht.

Der betroffene Mann hat laut Angaben der "Kleinen Zeitung" (Montag-Ausgabe) eine Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei eingebracht. "Beim Fußball geht es oft emotional zu, aber zu so einer Tat darf sich ein gestandener Ex-Profi nicht hinreißen lassen. Hinteregger hat eine Verantwortung", wurde ein Statement von Mittlern zitiert. Vonseiten der Sirnitzer war vorerst kein Funktionär für eine Stellungnahme erreichbar.

Strafausschuss behandelt Fall am Mittwoch

In einem von Mittlern veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Fan nach dem Treffer zum 4:3 für Mittlern von einem auf ihn zugehenden Mann umgestoßen wird. Ob es sich dabei um den ehemaligen Profi Hinteregger (31) handelt, ist nicht zu sehen. Der Kärntner hatte 2022 mit 29 Jahren seine Karriere als Fußballprofi für beendet erklärt und war in seine Heimat zurückgekehrt. Kurz davor hatte er mit Eintracht Frankfurt noch die Europa League gewonnen.

Der Kärntner Fußballverband erklärte auf Anfrage, dass Mittlern mittlerweile eine Strafanzeige eingebracht hat. Diese soll am Mittwoch im Strafausschuss behandelt werden. Sirnitz und Mittlern spielen in der Unterliga Ost, der fünfthöchsten Klasse in Österreichs Ligensystem.

