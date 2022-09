Spielt sich Ronaldo auch im Nationalteam ins Abseits?

Die Personaldebatte rund um Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat nach dessen Klub Manchester United auch Portugals Nationalteam, das nach der 0:1-Heimniederlage im iberischen Derby Spanien den Final-4-Platz in der Nations League überlassen musste, erreicht. Der 37-Jährige ließ etliche gute Möglichkeiten ungenützt und verschwand nach dem späten Gegentor von Alvaro Morata (88.) und dem Schlusspfiff frustriert in den Katakomben des Stadions von Braga. "Trauriger Fado", titelte die Zeitung "Jornal de Noticias" nach dem enttäuschenden Auftritt.

"Ronaldo hatte drei, vier Chancen. Normalerweise macht er sie rein. Das ist Fußball", sagte Portugals Teamchef Fernando Santos, der entscheiden muss, ob die Form von "CR7" genügt, um in Katar einen Platz in der WM-Startelf zu haben. "Es gibt Dinge zu verbessern, damit wir bei der Endrunde in Topform sind", gestand Santos.

Blendend unterwegs ist im Moment Benjamin Sesko. Der 19-jährige Salzburg-Mittelstürmer erzielte bei Sloweniens 1:1 in Schweden ein Traumtor, das an den Treffer von Marco van Basten bei der EURO 1988 erinnert. Sesko nahm in der 28. Minute eine Flanke von Petar Stojanovic aus dem Mittelfeldzentrum volley und traf aus halblinker Position perfekt ins rechte Eck.