0:0  Österreich holte sich in Polen einen ganz wichtigen Extrapunkt

Mehr hat man sich aus Sicht der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft kaum wünschen können: Mit dem 0:0 in Polen hat die Mannschaft von Teamchef Franco Foda zwar den zweiten Tabellenplatz in der EM-Quali an Slowenien (3:2 in letzter Sekunde gegen Israel) abgeben, dennoch könnte dieser Punkt am Ende noch sehr wertvoll sein: Im Gegensatz zu Österreich hat Slowenien noch sein Spiel in Polen vor sich.

Es war eine ganz besondere Atmosphäre im mit 58.000 Zuschauern ausverkauften Narodowy-Nationalstadion in Warschau. Das Stadiondach blieb extra geschlossen, um die Lautstärke so noch etwas weiter nach oben zu pegeln. Einzig die polnischen Fans wurden selten so laut wie beim fairen Applaus für die österreichische Bundeshymne vor dem Anpfiff.

Schuld daran war der mutige Auftritt des ÖFB-Teams, das sich nicht im Geringsten von den äußeren Einflüssen beeindrucken ließ. Foda hatte die Mannschaft im Vergleich zum Lettland-Spiel gezwungenermaßen auf einer Position verändert: Stefan Posch machte seine Sache in der Innenverteidigung anstelle des angeschlagenen Martin Hinteregger hervorragend.

Ansonsten blieb alles gleich – das betraf auch das Offensivverhalten der ÖFB-Elf, die am Ende der ersten Halbzeit sogar 67 Prozent Ballbesitz verbuchen konnte. Allerdings blieb der (mögliche) perfekte Auftakt diesmal verwehrt. Marko Arnautovic traf nach zehn Minuten nicht ins Tor, sondern nur die Stange.

Die Polen zogen sich im eigenen Stadion viel weiter als erwartet zurück, das blitzschnelle Umschaltspiel machte Österreichs Abwehr jedoch vor allem vor der Pause zu schaffen. Erst köpfelte Robert Lewandowski den Ball völlig freistehend über das Tor (29.), dann drehte Torhüter Cican Stankovic bei einem Glik-Kopfball gegen Julian Baumgartlinger den Ball gerade noch mit den Fingerspitzen über die Latte (31.). Es war die einzige Glanztat, die er an diesem Abend zeigen musste.

Wer nach der Pause den großen polnischen Sturmlauf erwartete, der sollte sich irren. Österreichs Abwehr wankte kaum, die Gastgeber schienen angeschlagen – und wollten wohl auch nicht alles riskieren. Zu rund war es in den vergangenen Tagen auch im polnischen Umfeld zugegangen. So hatte es auch ein Schreiduell zwischen Journalisten und Spielern gegeben, die sich ungerecht behandelt gefühlt hatten.

Arnautovics Matchball

Marko Arnautovic hätte die Polen in die ganz tiefe Krise stürzen können, vergab jedoch den Matchball ganz alleine vor Polens Torhüter Lukasz Fabianski (65.).

Es wäre Polens erste Heimniederlage in einem Qualifikationsspiel seit 2013 gewesen. Arnautovic: „In den letzten vier Spielen war viel Licht, wir haben jede Partie dominiert. Es ist nicht leicht, einen Punkt in Polen zu holen.“ Valentino Lazaro war nicht restlos zufrieden. „Schade, dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat. Wir sind sehr gut gestartet, haben uns aber phasenweise zu leicht auskontern lassen. Trotzdem sind wir nach dem Fehlstart in den ersten beiden Runden jetzt in einer optimalen Position.“

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at