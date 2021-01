Nach Sieg gegen Liverpool: Tränen der Freude bei Southampton-Trainer Hasenhüttl

Wenige Augenblicke nach dem Schlusspfiff ging Hasenhüttl im St. Mary's Stadium in Southampton auf die Knie. Auf den Fernsehbildern war zu sehen, wie der 53-Jährige Tränen der Freude und Erleichterung nach dem 1:0-Sieg gegen Tabellenführer Liverpool vergoss. Southampton war bereits in der zweiten Spielminute durch einen sehenswerten Treffer von Torjäger Danny Ings in Führung gegangen. Den Vorsprung retteten die "Saints" mit viel Laufbereitschaft, Disziplin und Kampfgeist durchaus verdient über die Zeit.

Mit dem Sieg schaffte Southampton den Sprung auf den sechsten Platz. Mit 29 Punkten aus 17 Partien liegt die Mannschaft von Hasenhüttl nur vier Punkte hinter Tabellenführer Liverpool. Manchester United liegt punktegleich mit der Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp auf dem zweiten Platz. Allerdings hat Manchester ein Spiel weniger ausgetragen.

Hasenhüttl, der vor zwei Jahren von Leipzig zu Southampton wechselte, wurde für seine Emotionen nach dem Spiel von den Fans in den sozialen Netzwerken gefeiert. "Diese Emotionen zeigen, wie viel unserem Manager der Verein und seine Spieler bedeuten", schrieben etliche Southampton-Fans auf Facebook. Der 53-Jährige hat in Southampton, einer Hafenstadt an der Südküste Englands, einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2024.

