Laimer wechselt zu Bayern München: "Traum geht in Erfüllung"

Für Laimer geht mit dem Bayern-Wechsel "ein Traum in Erfüllung".

Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von RB Leipzig. Laimer hätte bereits vor einem Jahr nach München wechseln wollen, bei der Ablösesumme erzielte man damals aber keine Einigung.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben", sagte Laimer laut Club-Webseite. "Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten."

Bayerns neuer Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sagte: "Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns - und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern." Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass Laimer beim deutschen Serienmeister seine Titelsammlung deutlich erweitern kann. "Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer, als Titel zu gewinnen, erfolgreich zu sein. Ich glaube, für das machen wir das alle", betonte der Salzburger. "Für das trainiert man auch so hart und so lange, dass man auch irgendetwas Schimmerndes in der Hand hat."

Umbruch bei Bayern steht bevor

Laimer war in der Jugendakademie von Red Bull Salzburg ausgebildet worden und gab im September 2014 sein Profi-Debüt für die "Bullen". Mit Salzburg feierte der Mittelfeldspieler drei Meistertitel und drei Cupsiege, ehe er im Sommer 2017 nach Leipzig wechselte. Für die Sachsen absolvierte Laimer 190 Pflichtspiele (15 Tore) und gewann dort zwei Mal den DFB-Pokal (2022 und 2023). Im September 2019 debütierte Laimer für die österreichische Nationalmannschaft und bestritt bisher 26 Länderspiele für sein Heimatland. Dabei erzielte er zwei Tore.

Beim FC Bayern steht nach einer trotz des Last-Minute-Gewinns des Meistertitels durchwachsenen und turbulenten Saison im Sommer wohl ein Umbruch bevor. Verstärkungen werden vor allem für den Angriff und das Mittelfeld gesucht. In der Gerüchteküche werden unter anderem die englischen Nationalspieler Declan Rice und Harry Kane als Objekte der Begierde genannt.

Als ungemein pressing- und zweikampfstarker zentraler Mittelfeldspieler ist Laimer ein Spielertyp, der im Team von Trainer Thomas Tuchel gefehlt hat. Dort waren die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka zumeist zentral defensiv gesetzt, dem Niederländer Ryan Gravenberch blieb meist nur die Ersatzbank. Laimers ÖFB-Kollege Marcel Sabitzer hat noch einen Vertrag bis 2025 und kehrt nach Ablauf seiner Leihe an Manchester United nach München zurück. Für den Steirer könnten sich jedoch Transfermöglichkeiten ergeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper