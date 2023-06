In Windischgarsten zum ersten Mal als Bayern-Star

Wenn der Österreichische Fußballbund und Das Nationalpark Resort Dilly am Sonntag (15.30 Uhr) bei freiem Eintritt zum öffentlichen Training des Nationalteams, das sich in Windischgarsten auf die wichtigen EM-Qualifikationsduelle mit Belgien (17. Juni, in Brüssel) und Schweden (20. Juni, in Wien) vorbereitet, lädt, dann werden die Augen auch auf Konrad Laimer gerichtet sein.