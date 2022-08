Für den WAC und Rapid geht es um Millionen

Schaffen es nach Salzburg und Sturm Graz auch noch die drei weiteren österreichischen Europacupteilnehmer in die Gruppenphase? Die Wiener Austria hat dabei am wenigsten Druck. Auch wenn man heute (19 Uhr) das 0:2 aus dem Hinspiel des Europa-League-Play-offs gegen Fenerbahce Istanbul auswärts nicht aufholen sollte, so fällt man mit dem Einzug in die UEFA Conference League noch verhältnismäßig weich. Für Rapid (1:1 im Hinspiel gegen den FC Vaduz) und den Wolfsberger AC (1:0 im Hinspiel in Molde) geht es heute um Millionen. Wer ausscheidet, für den wäre der Europacup bereits beendet. Zittern müssen vor allem die Kärntner, die aktuell in der Bundesliga Tabellenletzter sind. Der Sieg beim norwegischen Spitzenklub Molde war etwas überraschend, im Rückspiel ist alles möglich. Heute (19 Uhr, ORF eins live) würde bereits ein Unentschieden zum Aufstieg genügen. Knapp drei Millionen Euro gibt es allein für den Aufstieg. Dazu kommen 500.000 Euro pro Sieg und 166.000 Euro pro Unentschieden sowie die Einnahmen aus den Kartenverkäufen.

Beim SK Rapid zeigte auch die Absage des Liga-Spiels gegen Hartberg am vergangenen Wochenende, welchen Stellenwert das heutige Heimspiel gegen den FC Vaduz (21 Uhr, ORF eins live) hat. Auch wenn das Hinspiel nur 1:1 endete, war doch auch deutlich zu sehen, dass der Gegner limitiert war und Rapid im eigenen Stadion der Favorit sein würde. "Wir wollen von der ersten Sekunde an die Fans hinter uns bringen und klarmachen, dass wir nichts anbrennen lassen", sagte Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer.