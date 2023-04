Ex-Rapid-Kicker enthüllt irre Anekdoten über Martin Hinteregger

Im Gespräch mit dem Internet-Streamer „splashbrudda“ verrät Boyd, der zwischen 2012 und 2014 in Österreich bei Rapid Wien aktiv war und aktuell für den deutschen Zweitligisten Kasierslautern stürmt: „Ich hole mir von jedem, der mit ihm gespielt hat, Infos. Es fängt an bei Salzburg als Jungprofi. Er bekam damals ein Angebot von Florenz. Das lehnte er ab, weil man da nicht gut jagen gehen kann.“ Auch eine zweite Anekdote hat mit dem Lieblings-Hobby des gebürtigen Kärntners zu tun: „Mit 17 hast du in Salzburg zweimal am Tag Training. Dann hast du zwei Stunden Mittagspause, gehst Kaffee trinken oder nach Hause. Aber er kommt zur zweiten Einheit mit blutverschmierten Jagd-Klamotten.“

Eine andere Geschichte hat sich nach einem Länderspiel des Ex-Rapid-Kickers mit der USA in Wien zugetragen: „Wir haben mit den USA in Österreich in Wien gespielt. Danach waren wir alle in der Disco, die ganzen Amis. Auf einmal marschiert Martin Hinteregger rein – alleine, ohne Freunde. Er geht an die Bar, holt sich einen Eimer, knallt 'ne halbe Wodka-Flasche weg und geht einfach wieder. Der hat mit keinem geredet.“

