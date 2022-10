Das ist das kuriose Tor-Geheimnis von Erling Haaland

Was hat Lasagne mit den vielen Treffern von Tormaschine Erling Haaland zu tun? Der Norweger hält bei 17 Treffern in elf Einsätzen für City, traf in der Premier League als erster Spieler in drei Heimspielen in Serie dreifach. Nach dem Dreierpack im Derby gegen Manchester United (6:3) hat der Stürmer-Star jetzt sein kurioses Tor-Geheimnis verraten: Lasagne von Papa Alf-Inge.

Der Ex-Profi habe das italienische Nudelgericht vor den jüngsten drei Heimspielen von Manchester City in der Premier League gekocht, berichtete Haaland nach dem 6:3 (4:0) im Derby gegen United beim TV-Sender Viasat - das Resultat: drei Dreierpacks des Sohnes. „Er macht da wohl was Besonderes rein“, sagte Haaland junior mit einem Schmunzeln.

Dreimal drei nach nur acht Einsätzen in der höchsten englischen Spielklasse - das ist einsamer Rekord. Michael Owen, der die Bestmarke bisher gehalten hatte, brauchte für den FC Liverpool 48 Spiele um je dreimal zu treffen. Trainer Pep Guardiola schwärmt über seinen Schützling, ist der Meinung, dass dessen Geheimnis wirklich etwas mit der Familie zu tun habe, aber nichts mit Nudeln: "Er hat einen unglaublichen Instinkt vor dem Tor und weiß genau, wo der Ball hinkommt. Das hat er von seiner Mutter und seinem Vater, er ist damit geboren. Ich habe es ihm nicht beigebracht."