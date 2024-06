Maximilian Wöber über sein Eigentor: "Es ist das Gefühl, man lässt die ganze Nation im Stich"

Maximilian Wöber war fraglos der Unglücksrabe des EM-Auftaktspiels gegen Frankreich. Der Innenverteidiger hatte in der 38. Minute eine Flanke von Kylian Mbappe per Kopf in das eigene Tor gelenkt (Video).

Anstelle sich etwa niedergeschlagen zurückzuziehen, stellte sich der 26-Jährige am Tag danach bei einer ÖFB-Pressekonferenz den Journalistenfragen. "Wenn man der Dodel der Nation ist, ist es gescheiter, wenn man sich stellt."

"Das war ein bitterer Abend für mich", sagte Wöber. Er habe eine Nacht Zeit gehabt, das Erlebte zu verarbeiten. "Trainer, Staff, Familie und Freunde haben mich wieder in die richtigen Bahnen gelenkt, um das Ganze wieder positiv zu sehen."

Warnung für gefährlichen Polen

Trotz des Pechs wolle er es als "stolzen Moment" seiner Karriere verbuchen, mit seinen Freunden für Österreich bei der EM zu spielen und die Hymne zu hören.

Nichtsdestoweniger sei es unmittelbar nach dem Spiel schwierig gewesen. "Es ist das Gefühl, man lässt die ganze Nation im Stich", sagte Wöber, der deshalb seinen Blick schon auf das zweite Gruppenspiel am Freitag gegen Polen (18 Uhr) richtete.

"Das ist eine kompakte Mannschaft, die wenig Räume hergibt, mit qualitativ sehr guten Spielern", so Wöber. Es werde ein völlig anderes Spiel als gegen Frankreich.

