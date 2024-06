Fußball-EM: Deutschland schließt die Fan-Zonen

Ein Sommermärchen schaut anders aus: Weil der Deutsche Wetterdienst für heute Nachmittag schwere Unwetter vorhersagt, müssen bei der Fußball-EM aus Sicherheitsgründen die Fan-Zonen kurzfristig geschlossen werden.

Die Fan-Meile am Friedensplatz in Dortmund und die Public-Viewing-Area am Westfalenpark sind ebenso geschlossen wie die Fan-Zonen in Köln, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Jetzt haben auch die beiden Fan-Zonen in Berlin am Brandenburger Tor und Reichstag die "Sperrstunde" ausgerufen. Die Besucherinnen und Besucher, die sich bereits auf der Rasenfläche auf der Fan Zone Brandenburger Tor befinden, werden bis 16 Uhr vom Gelände geleitet. Moritz van Dülmen, Geschäftsführer des Veranstalters, sagt: "Wir bitten alle Menschen, sicher zu hause zu bleiben."

Der Deutsche Wetterdienst spricht von einer bevorstehenden Schwergewitterlage, Unwetter seien wahrscheinlich. Örtlich muss mit größeren Hagelkörnern, starken Sturm- oder Orkanböen sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmetern gerechnet werden. Laut den Meteorologen seien auch vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen.

