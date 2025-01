Blau-weiße Generalprobe gegen Rapid

Ohne die großen Überraschungen probt Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz morgen (14 Uhr) den Ernstfall vor der ersten Frühjahrsrunde gegen den LASK: Das Duell gegen Liga-Rivale Rapid Wien soll auch einen idealen Test für das Auftakt-Derby simulieren. "Deshalb haben wir uns auch Rapid als letzten Testspielgegner ausgesucht. Weil wir im Grunddurchgang auch nicht mehr gegeneinander spielen, ist das perfekt. Rapid tritt von der Grundordnung ähnlich wie der LASK auf, es gibt einige Parallelen", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.

Im Gegensatz zum schwarzweißen Stadtrivalen wird es bei seinem Team nicht die großen Änderungen bei der Aufstellung geben, so Scheiblehner: "Ein bisschen was werden wir noch ausprobieren, aber im Großen und Ganzen werden wir ähnlich wie im Herbst auftreten." Worüber sich der 47-Jährige nach der Winterpause am meisten freut: "Speziell das letzte Testspiel im Trainingslager in der Türkei hat gezeigt, dass es leistungsmäßig keinen Unterschied gab, egal wer gespielt hat."

Mit Lucas Dantas und Oliver Wähling hat Scheiblehner auch zusätzliche Optionen, die im Herbst verletzungsbedingt ausgefallen sind. Noch nicht so weit ist Winter-Neuzugang Elias Bakatukanda. Nach seiner überstandenen Influenza hat die Köln-Leihgabe am Donnerstag erstmals wieder mit dem Team trainiert, über einen Kurzeinsatz heute in Wien entscheidet Scheiblehner kurzfristig.

Feiertag nach Saarbrücken

Geplant ist indes bereits, dass der BW-Coach mit seinem Trainerteam am Sonntag den ersten Frühjahrsgegner persönlich im Stadion beobachten wird: "Der LASK hat bisher viel probiert, gegen Salzburg wird man sehen, wie sie sich wirklich verhalten. Das Hauptaugenmerk liegt aber sowieso auf meiner Mannschaft."

Neuerlich verliehen wurde Stefan Feiertag: Wie berichtet, geht der 23-Jährige im Frühjahr für den deutschen Drittligisten Saarbrücken auf Torjagd.

