Blau-Weiß gegen GAK: Die Lust auf mehr

Die heiße Herbstphase beginnt: Der FC Blau-Weiß Linz kickt mit dem morgigen Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den GAK (14.30 Uhr, Hofmann Personal Stadion) den letzten Block vor der Winterpause an. Wie gut sich das Team von Trainer Gerald Scheib-lehner in dieser Spielzeit entwickelt hat, beweist eine Statistik: In der Vorsaison hatten die Linzer nach den 22 Spielen im Grunddurchgang 19 Punkte auf dem Konto – bei einem Sieg morgen gegen den steirischen Aufsteiger wären es nach 14 Runden bereits 20 Zähler. Und dann wäre der Kampf um die Top Sechs wohl endgültig voll präsent. Scheiblehner: "Wir könnten uns mit einem Sieg einen Polster verschaffen. Unser Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, bleibt unverändert."

Und trotzdem haben die Blau-Weißen Lust auf mehr. Das unterstrich auch Sportchef Christoph Schösswendter mit dem eingelegten Wechsel-Veto, als der Schweizer Erstligist Grasshopper Zürich bei Coach Scheiblehner Ernst machen wollte. "Ich schätze Gerald, und ich weiß auch, dass er am meisten aus der Mannschaft herausholen kann. Deshalb waren wir auch nicht gesprächsbereit, was einen Wechsel betrifft."

Eine Absage, die auch der Coach verstehen kann: "Für einen österreichischen Trainer ist eine Anfrage aus dem Ausland immer reizvoll. Der Verein hat es aber so begründet, dass es auch für mich wertschätzend war. Wir sind in einer wichtigen Phase. Und zudem hat mir der Klub im Zuge dessen erstmals auch offensiv mitgeteilt, dass man mit mir verlängern will."

Folge 51: Quo vadis, Scheiblehner? "Es wird jetzt sicher nicht einfacher für Blau-Weiß Linz, den Trainer zu halten", sagt OÖN-Sportredakteur Raphael Watzinger zu einer möglichen Vertragsverlängerung mit Gerald Scheiblehner. Dazu gibt es in dieser Folge alles zum Schlagerspiel Red Bull Salzburg gegen den LASK, Blau-Weiß Linz gegen Aufsteiger GAK und Ried gegen SW Bregenz.

