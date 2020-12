Quiz: Wie gut kennen Sie den Nikolaus?

Traditionell geht er von Haus und Haus und bringt mit seinen Geschenken Kinderaugen zum Strahlen - der Nikolaus. Auch wenn in diesem Jahr Corona-bedingt seine Besuche vielerorts ausfallen müssen oder nur bis zur Haustür stattfinden dürfen, so wird dennoch in vielen Familien am 6. Dezember das Fest des Heiligen Nikolaus gefeiert und Kinder müssen nicht auf ihre Säckchen voller Süßigkeiten, Obst und kleiner Überraschungen verzichten.

Der Nikolaus darf heuer nicht ins Haus: Das sagt die COVID-Verordnung

Nikolaus auf dem Bildschirm

Das "Hausverbot" für den Mann mit dem weißen Bart und der Bischofsmütze machte viele erfinderisch und so werden in einigen Gemeinden in Oberösterreich auch virtuelle Nikolausbesuche angeboten. Pfarren und Katholische Jungschar setzen auf Alternativen in digitaler Form als Live-Besuch über Videoplattformen oder Messengerdienste bzw. voraufgezeichnete Videobotschaften - hier ein paar Beispiele:

31 persönliche Nikolaus-Botschaften wurden heuer in Gschwandt (Bezirk Gmunden) gedreht. Diese kommen am Sonntag per WhatsApp zu den Familien. Näheres lesen Sie hier.

Die Pfadfinder in Ried im Innkreis bieten am Nikolaustag einen virtuellen Nikolausbesuch an. Über Skype oder WhatsApp wird dann der Nikolaus zu den Kindern sprechen.

In Vöcklabruck kommen am Nikolausabend Nikolaus und Knecht Ruprecht via USB-Stick auf den Bildschirmen in die Haushalte.

Das große Nikolaus-Quiz

Wer war dieser Mann, der heute dafür bekannt ist, Süßigkeiten in Schuhe und Strümpfe zu füllen? Testen Sie Ihr Wissen mit den folgenden 15 Fragen!

