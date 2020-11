Der Nikolaus darf heuer nicht ins Haus

Gleichzeit hat die Katholische Kirche, die die Vielzahl der Nikolaus-Besuche über die Diözesen und Pfarren organisiert, der zuständigen Kultusministerin Susanne Raab zugesichert, dass Nikolausbesuche nur bis zur Haus- oder Wohnungstüre stattfinden und alle Covid-Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.

In der mit der Verordnung veröffentlichten rechtlichen Begründung heißt es unter Bezugnahme auf die seit 15. November geltenden Ausnahmen zur Ausgangsregelung, dass der Begriff "berufliche Zwecke" einer "weiten Auslegung" unterliegt. Miterfasst von "beruflichen Zwecken" seien demnach "auch ehrenamtliche Tätigkeiten". Es "fällt darunter etwa auch der Nikolausbesuch", heißt es ausdrücklich in den Erläuterungen zur neuen Verordnung.

"Die Kirchen haben heuer in der Corona-Krise bereits viele Opfer gebracht, sei es den Verzicht auf das gemeinsame Osterfest oder das Aussetzen von öffentlichen Gottesdiensten", erklärte Kultusministerin Susanne Raab in einer Aussendung. Es sei der Regierung besonders wichtig, dass heuer der Nikolausbesuch für die Familien und Kinder ermöglicht wird. "Die Katholische Kirche hat mir zugesichert, dass die Besuche nur bis zur Haus- oder Wohnungstüre stattfinden und alle notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Einem sicheren Nikolausfest steht heuer also nichts mehr im Wege", so Raab.

Erfreut über diese Regelung zeigte sich der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, der in die diesbezüglichen Gespräche mit der Regierung eingebunden war. "Der heilige Nikolaus zählt zu den beliebtesten Heiligen, weil er ein Vorbild an christlicher Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft ist. Diese Haltungen sind gerade jetzt wichtig, damit es zu keinem Lockdown der Herzen angesichts der Corona-Pandemie kommt", sagte Schipka im Interview mit Kathpress. Die Katholische Kirche sei daher dankbar, dass die Regierung klargestellt hat, dass auch während des Lockdowns Nikolausbesuche stattfinden können.

