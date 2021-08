Eine Wahl nach eineinhalb Jahren Pandemie

Während der Urnengang damals ganz im Zeichen der Flüchtlingswelle stand, wird jetzt unter dem Eindruck von eineinhalb Jahren Pandemie gewählt. Dazu kommt noch, dass in Oberösterreich mit seiner ÖVP-FPÖ-Koalition zum ersten Mal seit dem Ibiza-Skandal von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu den Urnen gerufen wird.

Die FPÖ muss sich nach ihrem Höhenflug bei der vorangegangenen Wahl wieder auf Verluste einstellen. 2015 kamen die Freiheitlichen - auch bedingt durch die Flüchtlingswelle - auf einen Rekord-Wert von knapp 30,4 Prozent. Freilich werden jetzt auch noch die Nachwehen der Ibiza-Affäre von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache ihren Niederschlag finden.

ÖVP kann auf Zuwächse hoffen

Die ÖVP darf sich laut Umfragen Hoffnungen auf Zuwächse machen. Denn die Corona-Krise könnte den zuletzt bei Landtagswahlen beobachtbaren Trend zugunsten der Amtsinhaber noch weiter verstärken. Bei der Wien-Wahl im Herbst 2020 konnte zuletzt Bürgermeister Michael Ludwig bei seinem erstmaligen Antreten für die SPÖ seine Partei auf doch überraschende 41,6 Prozent verbessern.

Auch zuvor verzeichneten die Amtsinhaber teils große Erfolge: Bei der Landtagswahl in Niederösterreich vom Jänner 2018 schaffte es Erwin Prölls Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner, die absolute Mandatsmehrheit für die ÖVP zu halten. Auch im Burgenland ging die Wahl vom Jänner 2020 (knapp vor der Corona-Krise) zugunsten des Amtsinhabers aus. Der Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl, Hans Peter Doskozil, bescherte der SPÖ ein Plus von acht Prozentpunkten, die absolute Mandatsmehrheit - die SPÖ regiert dort seitdem wieder alleine.

ZIB-Video: Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik zur OÖ-Wahl

Deutlich gestärkt wurde zuvor auch der Amtsinhaber in Kärnten. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) schrammte im März 2018 knapp an der Absoluten vorbei: Seine Partei konnte um 10,8 Prozentpunkte auf 47,9 Prozent der Stimmen zulegen. Seitdem regiert Kaiser in einer Koalition mit der ÖVP, die damals dezent (+1,05) auf 15,45 Prozent zulegte.

Eine Rolle für die ÖVP in Oberösterreich könnte auch der "Kurz"-Effekt spielen. Seit der Übernahme der ÖVP-Obmannschaft durch Sebastian Kurz im Mai 2017 konnte die ÖVP bei nahezu allen Landtagswahlen zulegen - lediglich in Niederösterreich gab es einen kleinen Stimmenverlust, wobei dies die ÖVP aufgrund der Mandats-Absoluten ebenfalls als Erfolg verbuchen konnte.

Die FPÖ wurde seit der Ibiza-Affäre bei sämtlichen Wahlen abgestraft, oftmals massiv. Bei der EU-Wahl am 26. Mai 2019 - nur gut eine Woche nach Auffliegen der Affäre am 17. Mai - konnten die Blauen mit einem Minus von 2,5 Prozentpunkten die Verluste noch in Grenzen halten. Gegenüber den Umfragen vor Auffliegen des Videos mussten sie allerdings schon deutlich Haare lassen.

Bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 fielen die FPÖ-Verluste mit 9,8 Prozentpunkten dann schon deutlich aus, die Partei kam nur mehr auf 16,2 Prozent. Die ÖVP legte hingegen um knapp sechs Prozentpunkte zu und erzielte 37,5 Prozent. Die SPÖ verlor knapp sechs Prozentpunkte. Die Grünen zogen mit 13,9 Prozent wieder in den Nationalrat ein, den sie 2017 verlassen mussten. Die NEOS verzeichneten ein Plus von 2,8 Prozentpunkten.

Bei den weiteren Urnengängen setzte es weitere Tiefschläge für die FPÖ. Bei der Landtagswahl in Vorarlberg im Oktober 2019 büßten die Blauen 9,5 Prozentpunkte ein, bei jener in der Steiermark (November 2019) 9,3 Prozentpunkte. Etwas geringer - nämlich -5,25 Prozentpunkte - fiel der Verlust im Burgenland aus, allerdings von wesentlich niedrigerem Niveau (Jänner 2020). Einen wahren Zusammenbruch setzte es schließlich bei der Wien-Wahl im vergangenen Oktober: Die nun von Dominik Nepp geführte Partei ging von zuvor lichten Höhen um 23,7 Prozentpunkte auf nur mehr 7,1 Prozent ein.

Für die NEOS geht es bei der Oberösterreich-Wahl um den erstmaligen Landtagseinzug und um die Eroberung des siebenten Landesparlaments. Derzeit sind die Pinken in den Landtagen von Wien, Niederösterreich, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Salzburg vertreten. In Wien und Salzburg gehören sie außerdem der rot-pinken bzw. der ÖVP-Grün-NEOS-Koalition an.

ZIB-Video: Oberösterreich wählt

Einzige FPÖ-Koalition am Prüfstand

Bei der Landtagswahl in Oberösterreich steht auch die aktuell einzige FPÖ-Koalition am Prüfstand. Zwar sind die Blauen in Wien und Niederösterreich dank Proporz ebenfalls in der Regierung vertreten - in Oberösterreich gilt es für sie aber, das mit der ÖVP geschlossene Arbeitsübereinkommen fortzuführen. Obwohl den Blauen laut Umfragen ein saftiges Minus vorhergesagt wird, halten Experten die Chancen dazu für intakt.

In Oberösterreich gilt wie in Wien und Niederösterreich das Proporz-System - bei diesem steht allen Parteien mit einer bestimmten Anzahl von Abgeordneten im Landtag mindestens ein Sitz in der Regierung zu. Da die ÖVP im oberösterreichischen Landtag über keine Stimmenmehrheit verfügt, ist sie dort auf einen Partner angewiesen - und diesen fand sie 2015 in der FPÖ. Der Wechsel weg von den Grünen war vor allem dem Wahlergebnis geschuldet: Durch die damaligen starken Verluste der Volkspartei ging sich eine neuerliche Mehrheit im Landtag mit den Grünen (die sogar leicht zulegten) nicht mehr aus. Die Folge war die Zusammenarbeit mit Blau.

Für die FPÖ steht nun in Oberösterreich ihre de facto einzige Koalitionsbeteiligung am Spiel. Zwar hat die ÖVP in Niederösterreich ebenfalls Arbeitsübereinkommen geschlossen - und zwar mit SPÖ und auch FPÖ. Im Landtag ist die niederösterreichische Volkspartei dank ihrer dort absoluten Mandatsmehrheit aber auf keinen Partner angewiesen. Und in Wien regiert die SPÖ in einer Koalition mit den NEOS, der von der FPÖ dank Proporz gestellte Stadtrat ist also ein "nicht amtsführender".

Die FPÖ kann abseits Oberösterreichs auf zwei "echte" Regierungsbeteiligungen in den Bundesländern zurückblicken (abseits der durch Proporz ihr zustehenden Landesräte). In Vorarlberg bildeten die Blauen von 1999 bis 2004 als Juniorpartner eine Koalition mit der ÖVP, die dann auch nach 2004 trotz Wiedererlangens der ÖVP-Absoluten fortgeführt wurde. 2009 schloss Landeshauptmann Herbert Sausgruber (ÖVP) eine Fortsetzung aber aus, Grund waren antisemitischen Äußerungen von FPÖ-Spitzenkandidat Dieter Egger; nach einer Phase der Alleinregierung regiert dort seit 2014 die ÖVP mit den Grünen.

Im Burgenland konnte die FPÖ im Jahr 2015 ordentlich zulegen, der damalige SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl ging dann (nach Abschaffung des Proporzes im Land 2015) eine Koalition mit der FPÖ ein. Nach der Wahl 2020 war dann wieder Schluss mit der blauen Beteiligung: Nach dem Gewinn der SPÖ-Absoluten folgte eine rote Alleinregierung.

Zwar auf keine Regierungsbeteiligungen, aber auf tragende Rollen können die Freiheitlichen in Kärnten zurückblicken, wo der Proporz erst 2017 abgeschafft wurde. 1989 wurde der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider mithilfe der Stimmen der ÖVP-Abgeordneten zum ersten FPÖ-Landeshauptmann gewählt - und das, obwohl die FPÖ bei der Landtagswahl mit 29 Prozent klar hinter der SPÖ (knapp 46 Prozent) nur den zweiten Platz erreichte.

Zwar wurde Haider schon 1991 wegen einer rechtsextremen Aussage per Misstrauensantrag wieder abgewählt. 1999 ging die FPÖ dann aber erstmals als stärkste Partei aus der Landtagswahl hervor, Haider wurde mit den FPÖ-Stimmen wieder zu Landeshauptmann gewählt, möglich machte das der Auszug der ÖVP-Mandatare. Nach der Landtagswahl 2004 erfolgte die Wiederwahl zum Landeshauptmann mit FPÖ- und ÖVP-Stimmen. 2008 verunfallte Haider tödlich, sein Nachfolger an der Landesspitze - Gerhard Dörfler - konnte dann 2009 noch einmal den Landeshauptmann-Sessel erobern.

Aktuell gibt es eine SPÖ-Alleinregierung im Burgenland sowie eine Dreier-Koalition in Salzburg aus ÖVP, Grünen und NEOS. Jeweils eine ÖVP-Grünen-Koalition besteht in Tirol und in Vorarlberg. In Kärnten sowie in der Steiermark besteht eine rot-schwarze bzw. eine schwarz-rote Koalition. In Wien regiert wie erwähnt die SPÖ mit den NEOS (Koalition trotz Proporzsystem), in Niederösterreich hat die ÖVP trotz absoluter Mehrheit die Übereinkommen mit SPÖ und FPÖ geschlossen.