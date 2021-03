Welserin Prähofer wird Landtagsabgeordnete

Das hat der Landesparteivorstand am Freitag beschlossen. Die 48-jährige ist geschäftsführende Gesellschafterin einer Marketingagentur und Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Außerdem war sie von 2015 bis 2019 Gemeinderätin in Wels. Prähofer ist verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes.

Mit Prähofer ziehe eine „engagierte Unternehmerin in den Landtag ein, die mit beiden Beinen fest im Leben steht“, sagte VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Sie rückt im Landtag für den Schartener Bürgermeister nach, der sein Mandat angesichts des gegen ihn laufenden Strafverfahrens wegen mutmaßlicher Vergewaltigung zurückgelegt hat.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at