Sonderschulen, Freibäder und Tempo 30 als Themen im Landtag

Die heutige und letzte Landtagssitzung vor der Sommerpause verspricht eine lange zu werden – das lässt zumindest ein Blick auf die offizielle Tagesordnung vermuten. Auf der Agenda unter anderem der Beschluss einer Novelle des oö. Katastrophenschutzgesetzes. In diesem enthalten ist die von Unternehmen geforderte teilweise Entgeltfortzahlung durch das Land für Arbeitnehmer, die als Mitglieder von Hilfsorganisationen bei Katastrophenfällen ihrem Arbeitsplatz länger fernbleiben. Hier ein Überblick über weitere Themen:

Sonderschulen: In einem gemeinsamen dringlichen Antrag fordern die SPÖ, Neos und Grüne aufgrund des gestiegenen Bedarfs mehr Personal und Stunden für die sonderpädagogische Betreuung an Oberösterreichs Schulen. Derzeit ist die Bedarfsberechnung bei 2,7 Prozent des Lehrkörpers gedeckelt.

Freibäder: Von Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) will der grüne Klubobmann Mayr in der aktuellen Stunde wissen, wie die bestehenden Freibäder in Oberösterreichs Gemeinden finanziell abgesichert werden und und Schließungen verhindert werden können. Dabei wird zudem ein Sonderfinanzierungsprogramm gefordert.

Polizeidienst: Der Beruf des Polizeibeamten soll familienfreundlicher werden und künftig auch die Option eines Dienstverhältnisses auf Teilzeitbasis ermöglichen. Ein entsprechender Dinglichkeitsantrag wird von Abgeordneten der ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen eingebracht.

Hitzeschutz: Die grüne Abgeordnete Anne-Sophie Bauer fordertvon Landesrätin Christine Haberlander die Erarbeitung eines Hitzeschutzplans für Oberösterreich. Dabei gehe es um Maßnahmen bei Temperaturen, „die für Menschen lebensbedrohlich sind und die aufgrund des Klimawandels immer häufiger auftreten“, so Bauer.

Radarkontrollen: Mit dem Beschluss der 35. Novelle der StVo haben Gemeinden die Möglichkeit, in Bereichen mit besonderem Schutzbedürfnis (Schulen, Krankenhäuser ) Tempo 30 zu verordnen. Wie die Einhaltung sichergestellt, etwa durch Radarkontrollen sichergestellt werden kann, will der SP-Abgeordnete Tobias Höglinger von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) wissen.

Fernbleiben: Von Landesrat Markus Achleitner erwartet Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer eine Erklärung, warum dieser vergangene Woche der Konferenz der Landesenergiereferenten mit Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ferngeblieben ist. Achleitner hatte diese, wie andere VP-Landesräte, aufgrund Gewesslers Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz boykottiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.