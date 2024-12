Nach "Hitlerbart": Weiteres Foto von Welser Magistratsfeier wirft Fragen auf

Das Foto von der Weihnachtsfeier am 10. Dezember

Nur wenige Stunden nachdem das Foto eines Magistratsmitarbeiters mit aufgeklebtem Hitlerbärtchen in Wels von der Initiative gegen Faschismus an Medien gespielt wurde, macht ein neues Bild die Runde: Auf einem Foto der Weihnachtsfeier des Magistrats sind drei Männer zu sehen, die jeweils rechtsextreme Gesten zeigen sollen. Dabei soll es sich um das "White-Power"-Zeichen, den "Kühnengruß" (benannt nach dem Neonazi Michael Kühnen) und einen Hitlergruß handeln.

Das Foto, das auf Facebook gepostet und nach wenigen Stunden gelöscht wurde, zeigt dabei ebenjenen Mann, der beim Sommerfest auch als Adolf Hitler aufgetreten war. Er ist auch als freiheitlicher Gewerkschafter tätig. Sein Dienststellenleiter, der ihm damals laut Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) den Bart "heruntergerissen und ihn zurechtgewiesen haben soll, steht neben ihm und zeigt vermeintlich das "White-Power"-Zeichen - er ist auch stellvertretender Obmann einer FP-Ortsgruppe in Wels Land.

Gegen ihn habe es bereits in der Vergangenheit Vorwürfe wegen rechtsextremen Gedankenguts gegeben, berichtet ein Insider den OÖNachrichten.

Im Gespräch mit den OÖNachrichten verweist Bürgermeister Andreas Rabl darauf, dass man auch diesen Vorfall bereits bereits intern behandelt hätte. Dabei sei man zum Schluss gekommen, dass es sich nicht um rechtsextreme Gesten handle, sondern lediglich um ein "OK-Zeichen und ein Victory-Symbol von Mitarbeitern, die sich auf einer Weihnachtsfeier amüsieren". Es sei verwerflich, auf dem "Rücken von Stadtmitarbeitern politisches Kleingeld erpressen zu wollen".

Grüne fordern Konsequenzen

Eine tiefergehende und lückenlose Aufklärung des Vorfalls forderte der Vizebürgermeister der Welser Nachbargemeinde Thalheim und Nationaratsmandat Ralph Schallmeiner von den Grünen: Derartige Vorfälle wie auf der Weihnachtsfeier oder dem Sommerfest seien der "traurige Belege dafür, dass in unserer Gesellschaft immer noch ein Klima existiert, in dem solche geschmacklosen und geschichtsvergessenen Aktionen stattfinden können". Man sei, wenn es um Wels gehe, schon fast versucht zu sagen "Jetzt ist schon wieder was passiert". Sowohl Rabl als auch Magistratsdirektor Franzmayr müssten nun eine "konsequente Haltung gegen jede Form von Faschismus und Geschichtsverfälschung" zeigen.

