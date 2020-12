Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht die Corona-Lockerungen positiv

Stelzer: "Wir sehen zwar eine langsame, aber trotzdem spürbare Abnahme der Infektionen. Diese Entwicklung macht die Lockerungsschritte nun möglich und gibt uns einen Lichtblick für das anstehende Weihnachtsfest. Gleichzeitig sind die Lockerungen auch mit dem Auftrag verbunden, weiterhin vorsichtig zu sein und die Schutzmaßnahmen zu befolgen. Die Lockerungen dürfen nicht dazu führen, dass wir sehenden Auges in den nächsten Lockdown taumeln. Zusammenhalten und Zusammenhelfen, Disziplin und Durchhalten müssen weiterhin unsere treuen Wegbegleiter sein. So schaffen wir es, das Virus Schritt für Schritt zurückzudrängen."

Es sei für alle eine harte Zeit, natürlich auch für die Wirtschaft. Auch wenn der Handel und einzelne Dienstleistungsbetriebe unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, bleiben die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe geschlossen. Wichtig sei, dass die Wirtschaftshilfen weiterhin rasch und unbürokratisch bei den Betrieben ankommen. "Wir müssen alles tun, damit die Betriebe und die Arbeitsplätze erhalten bleiben", betont Landeshauptmann Stelzer.

Schulen auf Präsenzunterricht gut vorbereitet

Nach dem Lockdown kommt der überwiegende Teil der Schüler wieder zurück an ihre Schulen. 62.600 Volksschulkinder, 41.100 Mittelschüler sowie 22.300 Kinder und Jugendliche der AHS-Unterstufen gehen ab 7. Dezember wieder in die Schulen. Für Schüler ab dem Alter von zehn Jahren wird es eine Rückkehr mit Maskenpflicht auch im Unterricht sein. Ebenso kehren die rund 6.400 Maturantinnen und Maturanten zurück an die Schulen. Sie bilden die Ausnahme der Oberstufenschüler, von denen der Rest weiterhin im Distance Learning betreut wird.

„Alle Schulen sind gut auf den Start vorbereitet. Dennoch bitten wir, die nötige Vorsicht walten zu lassen und auf Sicherheitsabstände sowie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes zu achten. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern für die letzten zweieinhalb Wochen bis zu den Weihnachtsferien alles Gute“, betonen Bildungsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

