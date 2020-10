Hattmannsdorfer kündigt "maximale Flexibilität" an

Angesichts der Corona-Krise können diese Effekte auch bei der oberösterreichischen Landtagswahl 2021 eintreffen.

In der Wahlkampagne brauche es daher "maximale Flexibilität", sagt VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Die Wahl verteile sich über mehrere Wochen, in Wien habe nur rund ein Drittel der Wahlberechtigten in der Wahlkabine gewählt. Alle seien gefordert, die Wahlbeteiligung so hoch wie möglich zu halten. Themenmäßig erwartet Hattmannsdorfer, dass weiter Corona, Gesundheit, Arbeit und Integration dominieren.

Ein klarer Kurs und Verantwortung seien in Wien gewählt worden, sowohl bei VP-Spitzenkandidat Gernot Blümel als auch bei SP-Bürgermeister Michael Ludwig. "Spektakel und Inszenierung wurden nicht gewählt", so Hattmannsdorfer.

