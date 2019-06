Brockmeyer zum neuen Landesgeschäftsführer der SPÖ OÖ gewählt

Er folgt Bettina Stadlbauer nach, die ihre Funktion zurückgelegt hatte. Brockmeyer tritt sein Amt sofort an. Als Landesparteichefin Birgit Gerstorfer Brockmeyer vor wenigen Wochen als ihren Wunschkandidaten präsentiert hatte, zeigte sie sich überzeugt, den idealem Wahlkampfleiter gefunden zu haben - gemeint war der Landtagswahlkampf 2021. Nun muss Brockmeyer allerdings rascher als gedacht in die Wahlschlacht starten, nämlich in jene zur Nationalratswahl im Herbst.

Ex-Parteichef Christian Kern hatte Brockmeyer im März 2018 von der SPD Niedersachsen geholt. Nach dem Wechsel an der Parteispitze in Wien und internen Turbulenzen musste der Deutsche im Oktober aber bereits wieder gehen. Dennoch betonte er bei seiner Vorstellung am Montag in Linz das "gute Einvernehmen mit der Bundespartei". Dass eine neue Parteispitze ein neues Team forme, sei "vollkommen selbstverständlich", gab er sich wenig nachtragend.

Für den Wahlkampf setzen Gerstorfer und Brockmeyer vor allem auf klassische SPÖ-Themen wie leistbares Wohnen, Pflege und Pensionen, aber auch Umweltschutz. Seine Aufgabe sieht der neue Landesgeschäftsführer dabei in einer besseren Kommunikation: "Wir Sozialdemokraten wollen immer die Welt retten", würden das aber nicht zugespitzt genug kommunizieren. Es sei daher notwendig "zu erklären, warum wir etwas tun, nicht wie", um auch außerhalb der "Wiener Blase" zu punkten.