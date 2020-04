24-Stunden-Betreuung: Ringen um eine Lösung

"Das System der 24-Stunden-Betreuung droht in den kommenden zwei Wochen zusammenzubrechen." Diese Warnung formulierten Christian Fazekas, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, und Edgar Wutscher, Obmann der Sektion Allgemeinmedizin in der Ärztekammer. Hintergrund sind fehlende Pflegerinnen aus Osteuropa wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen. Viele haben zwar ihren Aufenthalt in Österreich verlängert. Doch auch sie wollten irgendwann nach Hause, so die Mediziner. Für eine vernünftige Regelung brauche es regelmäßige Testungen bei Pflegerinnen in Österreich und im Ausland, um legale Ein- und Ausreisen ohne 14-tägige Quarantäne sicherzustellen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, an einer "ordentlichen Lösung" werde gearbeitet. Die Wirtschaftskammer sei aktiv. Ziel sei, dass keine Unterversorgung entstehe.

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) Bild: Land OÖ/Mayrhofer

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) sieht Oberösterreich jedenfalls "gut vorbereitet". Wenn es Bedarf gebe, helfe man mit mobilen Pflegeteams bzw. mit gut 250 Ersatzbetreuungs- und rund 200 Pflegeheimplätzen, die man aktivieren könne. Von den rund 4000 rumänischen und 3000 slowakischen Pflegerinnen in Oberösterreich seien noch viele da. Dass auch Hilfsorganisationen Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter angemeldet haben, bestätigt Gerstorfer. Diese könne aber jeweils rasch beendet werden, wenn das Land Pflegedienste bestelle. (az)