VP Tirol: Mattle übernimmt von Platter

Zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl am 25. September wurde Spitzenkandidat und Wirtschaftslandesrat Anton Mattle am Landesparteitag als Obmann und damit als Nachfolger von Landeshauptmann Günther Platter gewählt.

Mattle (59) erhielt 98,9 Prozent der Delegiertenstimmen. Sein neues Team will er erst im August vorstellen, Koalitionsaussage gab es keine vom ehemaligen Bürgermeister von Galtür. Die Tiroler VP, die 2018 noch 44,26 Prozent erreicht hatte, lag in jüngsten Umfragen nur noch bei rund 30 Prozent.

"Alkohol ist okay"

Beim Parteitag in Alpbach gab sich Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) "sehr beeindruckt" vom neuen Landesobmann. Aufsehen in sozialen Medien und Kritik der Opposition löste Nehammer aber mit einer Aussage zur aktuellen Lage aus: "Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka", sagte der Kanzler für den Fall, dass man angesichts von Teuerung und Inflation nicht ausreichend gegensteuere. Nachsatz: "Alkohol ist grundsätzlich okay." Entscheidend sei, dass man immer dann anstoße, wenn es einem gut gehe.

FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz sprach von einem Offenbarungseid Nehammers, der "das völlige Versagen und die totale Überforderung" der Regierung spiegle. Später hieß es aus dem Kanzleramt, man habe, wenn auch "flapsig formuliert", Zuversicht signalisieren wollen.