VP-Mitarbeiter ließ fünf Festplatten vernichten und nahm die Reste mit

Immer mehr Details kommen in der Schredder-Affäre ans Licht. Bisher war nur bekannt, dass ein Social-Media-Beauftragter von VP-Chef Sebastian Kurz eine Druckerplatte durch die Firma Reisswolf vernichten ließ. Er gab einen falschen Namen an und bezahlte die Rechnung über 76 Euro nicht.

Tatsächlich wurden fünf Festplatten vernichtet, wie der "Falter" berichtet. Der Geschäftsführer der Firma Reisswolf, der Oberösterreicher Siegfried Schmedler, spricht von einem höchst ungewöhnlichen Vorfall. Im Mai – kurz nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos und vor dem Misstrauensvotum – kam der VP-Mitarbeiter zur Firma Reisswolf. Er nannte sich Walter Maisinger, was nicht stimmte – nur die Telefonnummer, die er hinterließ, war richtig. Der junge Mann bestand darauf, die Datenträger selbst in den Vernichtungstrichter zu kippen. Er habe sich nervös verhalten und wollte die Festplatten nicht aus der Hand geben, sagte Schmedler. "Er hat unsere Mitarbeiter immer wieder aufgefordert, die schon geschredderten Partikel wieder auf das Förderband zu legen und neuerlich zu schreddern." Am Schluss habe er darauf bestanden, die geschredderten Teile wieder mitzunehmen. Mit der angebrachten Überwachungskamera wurde alles dokumentiert.

Als die Abschiedsrede von Kurz in der Politischen Akademie im TV übertragen wurde, erkannte ein Mitarbeiter der Firma Reisswolf den Mann. Da die Rechnung nicht bezahlt worden war und der Name nicht stimmte, erstattete die Firma Betrugsanzeige. Die Sonderkommission Ibiza wurde aktiv.

Betrugsanzeige

Schmedler wollte auf Anfrage der OÖNachrichten nichts darüber hinaus zu dem Fall sagen. Seine Firma sei damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen, da Kundendaten die sensibelsten seien, hielt er fest. Nun habe er aber handeln müssen, da die bisherige Berichterstattung nicht den Tatsachen entsprochen habe. Schließlich war bisher immer nur von einer Festplatte die Rede gewesen.

Auch die ÖVP ist auf Tauchstation: Der Social-Media-Beauftragte wird abgeschirmt.

Die Opposition fordert Aufklärung, mittlerweile wurden mehrere parlamentarische Anfragen gestellt, eine Sondersitzung steht im Raum. Die SPÖ will wissen, ob Kurz und seine Mitarbeiter ihre Handys mitgenommen haben und wer die Drucker verwendet hat, deren Festplatten geschreddert wurden. Die Neos bezweifeln, dass der VP-Mitarbeiter im Alleingang gehandelt hat, und stellen die Frage nach der Verantwortung. Liste-Jetzt-Gründer Peter Pilz lädt heute zur Pressekonferenz "Basti-Gate".

Aufklärungsbedarf sieht auch die FPÖ: Es sei an den Haaren herbeigezogen, dass man die Daten deshalb extern vernichten habe lassen, weil man den SP-Mitarbeitern im Bundeskanzleramt misstraue, sagte FP-Mandatar Hans-Jörg Jenewein. Das Argument ist tatsächlich fraglich: Hätten "rote" Beamte des Kanzleramts die Daten hacken wollen, hätten sie dazu auch schon während Kurz’ Amtszeit Gelegenheit gehabt.

"Nicht ideal gelöst"

Wie mit Akten und Unterlagen aus Ministerbüros nach Ende einer Amtszeit umgegangen werden muss, wird im Bundesarchivgesetz aus dem Jahr 2000 geregelt. Was nicht dem Nachfolger übergeben wird, geht an das Staatsarchiv. Allerdings: gut verpackt und 25 Jahre fest verschlossen. Erst dann kann das Archiv Einsicht nehmen, die Öffentlichkeit erfährt erst nach 30 Jahren, was in den Akten steht. "Aus unserer Sicht ist das keine ideale Lösung", sagt Manfred Fink, Generaldirektor des Staatsarchivs. Was und in welcher Form übermittelt wird, ist nicht geregelt. Altkanzler Kurz hat aus seinem Ressort bisher nicht an das Staatsarchiv geliefert, andere Ministerien – unter anderem Inneres und Finanzen – schon.

