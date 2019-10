Volkspartei lässt sich nicht in die Karten schauen: Gespräche mit allen Parteien

In der Politischen Akademie versammelte VP-Obmann Sebastian Kurz am Dienstag die Spitzen der Partei, um das weitere Vorgehen abzuklären. Die Stimmung war ausgesprochen gut, berichten Sitzungsteilnehmer, schließlich konnte die Partei einen ihrer größten Wahlerfolge feiern.

Zwischen Jubel und Huldigung wurde auch über Koalitionspräferenzen gesprochen. Verärgert zeigten sich einige Granden darüber, dass aus manchen Parteien bereits die Forderung gekommen sei, die ÖVP müsse sich ändern. So hatte etwa die künftige Grüne Abgeordnete Sigrid Maurer davon gesprochen, dass für eine türkis-grüne Koalition eine "komplette Wende" der ÖVP nötig sei.

"Man muss schon sehen, wer die Wahl gewonnen hat. Das ist die ÖVP mit ihrem Kurs. Es kommt bei uns nicht gut an, wenn man uns ausrichtet, wir müssen uns ändern", berichtet ein Sitzungsteilnehmer. Tirols Landeshauptmann Günther Platter lobte hingegen seine Erfahrungen mit den Grünen im Land.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer gab im Gespräch mit den OÖNachrichten zu bedenken, dass sich in den kommenden Monaten die Konjunktur trüben wird. "Uns steht eine wirtschaftlich schwierige Situation bevor. Wir müssen das im Auge behalten und rasch Maßnahmen setzen", sagte er.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner appellierte an alle Parteien, ihre Verantwortung gegenüber den Wählern wahrzunehmen. Dass sich die FPÖ ins "Schmollwinkerl" gestellt hat und gar nicht erst über eine Koalition verhandeln will, stieß im VP-Vorstand auf Unverständnis. Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit der SPÖ bleibt hingegen auf der VP-Seite gering.

VP-Obmann Sebastian Kurz sagte nach dem Vorstand sein geplantes Statement kurzerhand wieder ab und überließ es seinem Generalsekretär Karl Nehammer, die weiteren Schritte öffentlich zu erklären.

"Wir schließen niemanden aus. Wir laden alle zu Gesprächen ein", erklärte Nehammer. Die Sondierungen werden in der Reihenfolge der Stärke der Parteien erfolgen. Verhandlungsgrundlage seien zentrale VP-Themen: ein Ende der Schuldenpolitik, die Senkung der Abgaben, die Sicherung des Gesundheitssystems und ein Bekenntnis zum Klimaschutz.

Van der Bellens Vorgaben

Der Klimaschutz ist auch eine von zwei Vorgaben, die Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Parteien für die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen bereits ausgegeben hat. Ganz egal, welche Koalition es geben werde, "sie wird sich um die globale Klimakrise kümmern müssen", sagte Van der Bellen.

Außerdem forderte er die Parteien auf, nach dem Ibiza-Skandal wieder aufeinander zuzugehen und einander zuzuhören.

Zwischen Weihnachten und Ostern

Wie nach Nationalratswahlen vorgesehen, hat die Übergangsregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein gestern Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihre Demission angeboten. Den Usancen entsprechend nahm Van der Bellen an und beauftragte Bierleins Kabinett sofort mit der Fortführung der Amtsgeschäfte. Geht es nach Bierlein, soll diese Periode nicht mehr allzu lange dauern: Sie hoffe, dass bis Weihnachten bereits eine neue Regierung stehe, sagte sie.

Vorerst auf kein Zeitfenster für Sondierungen und Koalitionsverhandlungen will sich dagegen die ÖVP festlegen; bei den Grünen hieß es, sollte man in ernsthafte Gespräche eintreten, könnten diese sogar bis Ostern dauern.

Den Regierungsbildungsauftrag dürfte VP-Chef Sebastian Kurz diese Woche erhalten, er ist heute bei Van der Bellen, auch SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und FP-Chef Norbert Hofer sind schon heute in der Hofburg.

