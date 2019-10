Grüne wollen sondieren, aber nichts überstürzen

Bis in den Abend tagte am Dienstag der Grüne Bundesvorstand gemeinsam mit den Landesparteichefs. Neben viel Lob für Bundessprecher Werner Kogler galt es, die Partei nach dem Wiedereinzug ins Parlament auf die Sondierungsgespräche vorzubereiten.

Den Sondierungen mit der Volkspartei werde man sich nicht verschließen, hatte Kogler bereits im Wahlkampf als Linie ausgegeben – über Details der Vorstandsbeschlüsse informiert er heute Vormittag. Klar ist, dass die Grünen mit viel Selbstbewusstsein in die Gespräche mit der ÖVP gehen werden – und Bewegung von VP-Chef Sebastian Kurz fordern. Das hatte bereits am Montagabend der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi getan. "Mehr bewegen muss sich Kurz, wenn er mit uns eine Koalition versuchen will", sagte er.

Eilig haben es die Grünen nicht, schließlich wartet mit dem Wiederaufbau des Parlamentsklubs genug Arbeit auf Kogler, der vorerst jedenfalls Klubchef werden dürfte. Wer neben ihm in die Sondierungsgespräche geht, fixiert am Freitag der erweiterte Bundesvorstand.

Potenzielle Ministerkandidaten

Personell sind die Grünen, die mit 26 Mandataren so stark wie noch nie in den Nationalrat zurückkehren, durchaus breit aufgestellt – auch für etwaige Regierungsämter. Als Routiniers neben Kogler gelten Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober und die frühere Salzburger Landesrätin Astrid Rössler als ministrabel, die von Global 2000 zu den Grünen gestoßene Listenzweite Leonore Gewessler darf sich ebenfalls Hoffnungen für den Fall des Falles machen. Spekuliert wird über eine Rückkehr von Lothar Lockl: Der frühere Kommunikationschef und Bundesparteisekretär ist seit 2009 als Berater selbstständig – und managte 2016 Alexander Van der Bellens Wahlkampf. Den Bundespräsidenten berät er heute noch, als Minister wäre er erstmals selbst in der ersten Reihe. (jabü)