Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe: Heimliche Videos belasten Strache

Die Aufnahmen vom Juli 2017 dokumentieren ein Treffen von Strache und dem heutigen FP-Fraktionsvorsitzenden Johann Gudenus mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen. Die Frau sagt in dem Video laut "Spiegel", rund eine Viertelmilliarde Euro in Österreich investieren zu wollen. Sie soll mehrmals angedeutet haben, dass es sich um Schwarzgeld handeln könnte. Strache und Gudenus diskutierten trotzdem stundenlang weiter über Anlagemöglichkeiten in Österreich, berichten der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung".

Konkret soll der FPÖ-Chef der Russin öffentliche Aufträge im Straßenbau in Aussicht gestellt haben, wenn sie seiner Partei zum Erfolg verhelfe. Dem Bericht zufolge hätten die FP-Politiker in den Videos auch ein System der Parteifinanzierung offenbart, das womöglich illegal sei.

Strache und Gudenus konfrontiert

Strache teilte dem "Spiegel" mit, es sei ein "rein privates" Treffen in "lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre" gewesen. "Auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung wurde von mir in diesem Gespräch bei allen Themen mehrmals hingewiesen", wird der Vizekanzler zitiert. Das würde auch für "allenfalls in Aussicht gestellte Parteispenden bzw. Spenden an gemeinnützige Vereine im Sinne der jeweiligen Vereinsstatuten" gelten, heißt es weiter.

Strache ergänzte gegenüber dem "Spiegel", er oder die FPÖ hätten "niemals irgendwelche Vorteile" von diesen Personen erhalten oder gewährt. Fast wortgleich dürfte sich Johann Gudenus geäußert haben.

