Signa-Pleite für Regierungsspitze "kein Politikum"

"Ich sehe kein Politikum, das ist ein Fall des Insolvenzrechts", meinte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Ministerrat. Wichtig werde sein, dass die Finanzsituation stabil bleibe, betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Diesbezüglich sehe es einmal gut aus, nachdem was er lese und höre.

Einen Schaden für den Standort sehen die beiden nicht. Insolvenzen gehörten mit zum Wirtschaftsleben, sagte Nehammer. Österreich bleibe ein sehr beliebter Investitionsstandort. Kogler ergänzte, dass die Signa auch in Deutschland sehr viele Aktivitäten entfaltet habe.

SPÖ sieht "riesigen Finanzskandal"

SPÖ-Klubobmann Jan Krainer forderte via Aussendung unterdessen eine Aufarbeitung des "riesigen Finanzskandals" im Rahmen des neuen COFAG-Untersuchungsausschusses. "Nicht nur bei Kika/Leiner, auch bei der Nutzung der Postsparkasse und gemeinsamen Entwicklungsprojekten mit der Bundesimmobiliengesellschaft gab es ein enges Naheverhältnis zwischen Benko und der Politik", so Krainer. "Auch die Mietverträge, mit denen der Bund in zahlreichen Benko-Immobilien eingemietet ist, gilt es zu untersuchen".

FPÖ befürchtet "maximalen Schaden"

Vor den Folgen der Signa-Insolvenz warnte FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Die Pleite des Milliarden-Jongleurs und ehemaligen Liebkinds der ÖVP könnte einen maximalen Schaden für die Republik anrichten", heißt es in einer Aussendung. Die ÖVP trage eine "Mitverantwortung an diesem Fiasko", so Kickl. Es sei ein "schwarzer Tag für heimische Steuerzahler".

Deutsche Regierung prüft Auswirkungen

Die deutsche Regierung befasst sich mit der Pleite der Immobilien- und Einzelhandelsholding Signa des Tiroler Unternehmers Rene Benko. "Mögliche Auswirkungen müssen jetzt erst mal geprüft werden", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin.

Dabei gehe es etwa um die mögliche Verwertung von Sicherheiten durch den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Dieser hatte während der Coronapandemie Hilfen im Volumen von insgesamt 680 Millionen Euro gewährt, allerdings an Galeria Karstadt Kaufhof und nicht Signa. Nach der Prüfung würden Entscheidungen getroffen, so die Sprecherin des Finanzministeriums.

Signa hat angekündigt, ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beim Wiener Handelsgericht zu beantragen. Zu der Gruppe gehören neben prestigeträchtigen Immobilien in Österreich, Deutschland, Großbritannien und den USA auch der Warenhausriese Galeria sowie die Globus-Gruppe in der Schweiz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.