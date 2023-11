Signa Holding reicht Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien ein

Das teilte das Unternehmen am Vormittag in einer Aussendung mit. Beantragt werde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Ziel sei eine "geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs" und eine Restrukturierung des Unternehmens. Der Konzern war durch die hohen Zinsen und Baukosten in Schieflage geraten.

"Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", hieß es in der Pressemitteilung. Gemeinsam mit dem vom Gericht zu bestellenden Insolvenzverwalter sollen die Verbindlichkeiten neu geordnet und der Wert der Beteiligungen erhalten werden.

Chronologie: Schieflage bei Signa

Dezember 2022: Signa verkauft Projekt "Rossmarkthöfe" am ehemaligen Leiner-Areal in St. PöltenWien. Mai 2023: Signa verkauft "Apple-Haus" in der Wiener Innenstadt

Juni 2023: Signa verkauft Kika/Leiner, Möbelhändler wird danach in die Insolvenz geschickt

Juni 2023: Signa verkauft das im Bau befindliche Bürohochhaus Mynd und das Galeria Weltstadthaus am Berliner Alexanderplatz

Juni 2023: Signa verkauft Holzhochhaus-Projekt "Donaumarina Tower" in Wien

Juli 2023: Signa Holding bekommt laut "Handelsblatt" eine 400 Mio. Euro Geldspritze von René Benko und bestehenden Investoren wie Strabag-Großaktionär Haselsteiner, Fressnapf-Gründer Toeller und der brasilianischen Unternehmerfamilie Koranyi-Arduini

August 2023: EZB drängt Banken, Kredite an Signa zum Teil abzuschreiben

August 2023: Signa gibt bekannt, in den vergangenen Monaten Assets im Gesamtvolumen von rund 2 Mrd. Euro abgestoßen zu haben

23. August 2023: Creditreform zieht Rating für Signa Prime Selection zurück

16. Oktober 2023: Signa zieht bei Signa Sports Zusage für Eigenkapitalspritze über 150 Mio. Euro zurück

23. Oktober 2023: Benko holt deutschen Sanierungsexperten Geiwitz an Bord

27. Oktober 2023: Signa Sports United stellt Insolvenzantrag

27. Oktober 2023: Baustopp beim Hamburger Elbtower

2. November 2023: Signa-Holding-Gesellschafter fordern sofortigen Rückzug von Benko, nur so sei ein "Krisenmanagement zur Rettung der Gruppe" möglich

7. November 2023: Fitch stufte Signa-Anleihen als "hochriskant" ein

8. November 2023: Signa erklärt, dass Benko Vorsitz im Signa-Beirat an Geiwitz abgibt

10. November 2023: Geiwitz holt Restrukturierer für Signa Prime und Signa Development

23. November 2023: Signa stoppt Arbeiten an der Alten Akademie in München

24. November 2023: Signa Real Estate Management Germany stellt in Berlin Konkursantrag

26. November 2023: Hamburger Milliardär und Signa-Investor Kühne prüft Übernahme des Elbtowers

27. November 2023: Signa verhandelt laut Medienberichten mit US-Hedgefonds Elliot über dringend benötigte Kapitalspritze

29. November 2023: Insolvenzantrag der übergeordneten Beteiligungsgesellschaft Signa Holding beim Handelsgericht Wien

