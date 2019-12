Rektoren und Lehrer machen Druck auf türkis-grüne Bildungsverhandler

Sie sei "optimistisch, dass etwas Gutes rauskommt für die Universitäten": Hohe Erwartungen hat die neue Chefin der Universitätenkonferenz, Sabine Seidler, an die türkis-grünen Bildungsverhandler. Und das, obwohl die als uniko-Präsidentin frisch gekürte Rektorin der Technischen Uni Wien gestern die Forderung nach einem nicht gerade kleinen Plus des Unibudgets von 2,1 Milliarden Euro unterstrich (Details siehe Box).

Seidlers Optimismus ist durchaus gewagt: Grünen-Vizeklubchefin Sigrid Maurer sprach gestern von "größeren Brocken", die es noch zu bewältigen gebe. Die Verhandlungen seien "auf manchen Strecken zäher", sagte Maurer und verwies, ohne ins Detail zu gehen, auf den Klimaschutz. Maurer ist aber auch grüne Bildungschefverhandlerin – und da ist OÖNachrichten-Recherchen zufolge eine Einigung ebenfalls noch nicht in Sicht. Einige kleinere Themen sollen Maurer und Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in der Untergruppe zwar abgehakt haben, viele strittige Punkte sind aber zu den Chefs gewandert, die Fachgruppe tagt vorerst nicht mehr. "Wir haben vieles mehrfach durchgekaut und liegen noch immer weit auseinander", sagt ein Verhandler etwas resigniert.

An den Unis etwa würden die Grünen bestehende Zugangsbeschränkungen am liebsten wieder abschaffen – was nicht nur die ÖVP, sondern auch uniko-Präsidentin Seidler ablehnt: Die künftige Regierung solle von allem Abstand nehmen, "was eine Verschlechterung der aktuellen Situation bringt", sagt sie. Im Bildungsbereich ebenfalls nicht abrücken wird die ÖVP von den eben erst eingeführten Deutschförderklassen oder der Wiedereinführung der Noten an Volksschulen – beides lehnen wiederum die Grünen ab.

Dafür, dass die Ökopartei diese Maßnahmen doch akzeptiert, könnte eine andere Forderung Eingang in ein etwaiges Regierungsprogramm finden: mehr Unterstützung für Lehrer – einerseits durch zusätzliches Lehrpersonal in bestimmten Fächern, andererseits durch Entlastung der Pädagogen durch Verwaltungspersonal. Beides ist auch eine langjährige Forderung der Lehrergewerkschaft, wie deren Chef, Paul Kimberger, bestätigt. "Wenn die Grünen das durchsetzen, sage ich, ja bitte, her damit", so der VP-Mann.

Die Krux an diesem Projekt, ebenso wie beim grünen Wunsch nach einem zweiten Gratis-Kindergartenjahr: die Kosten. Angesichts einer sich eintrübenden Konjunktur sind alle Pläne, die zusätzliches Geld brauchen, heikel, zumal es auch in anderen Bereichen (Justiz, Verteidigung) Investitionsbedarf gibt.

Und die langjährige grüne Forderung nach der gemeinsamen Schule der Sechs- bis 14-Jährigen, die die Bundes-VP ebenso lang ablehnt? Da gibt es zumindest auf Länderebene eine differenzierte Sicht: Das schwarz-grüne Vorarlberg steht als Modellregion bereit.

Zu guter Letzt stellt sich die Frage des Ministeramts: Heinz Faßmann steht für die ÖVP für die Verlängerung im Bildungs- und Wissenschaftsressort bereit, die Grünen haben mit Maurer und Ex-Kunstuni-Rektorin Eva Blimlinger zwei Anwärterinnen. Möglicherweise schafft die Umsetzung einer weiteren uniko-Forderung Abhilfe: die Rückkehr zur Trennung in Bildungs- und Wissenschaftsressort.

Forderungen an die künftige Regierung

Zentrale Forderung der Unis ist eine Budgeterhöhung: 2,1 Milliarden Euro zusätzlich (zu derzeit elf Milliarden) seien für 2022 bis 2024 nötig, dieses Budget muss im Herbst 2020 fixiert werden. Ebenfalls mehr Geld braucht laut uniko-Präsidentin Sabine Seidler der Wissenschaftsfonds FWF. In den kommenden zwei Jahren würden 300 neue Professoren berufen, schon derzeit könne der FWF nur einen von fünf Forschungsanträgen genehmigen. Eine Aufstockung sei im Sinne der Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit unumgänglich. Seidler fordert auch ein eigenes Wissenschaftsministerium.

Die Lehrergewerkschaft fordert „massive Investitionen“ in die Schuleingangsphase, sagt Gewerkschafts-Chef Paul Kimberger. Notwendig sei in Volksschulen eine „Doppelbesetzung“ und noch mehr Sprachförderung. Zudem brauche es mehr Verwaltungspersonal und Schulpsychologen. Nicht für nötig hält Kimberger Strukturreformen.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at