Regierung stellt Pandemie-Management neu auf

Die Sorge in der Regierung angesichts der Omikron-Variante ist hoch. Deshalb wird nun eine "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination", kurz "GECKO", eingerichtet. Als Krisenmanager stehen Generalmajor Rudolf Striedinger und Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, an der Spitze. Sie sollen die Bereiche Impfen, Testen und Medikamentenbestellung koordinieren. Striedinger wird vor allem für den logistischen Aspekt zuständig sein. Das gab die Regierung Freitagabend bekannt.

"GECKO" soll keine bestehenden Gremien ersetzen, sondern ein "Team der besten Köpfe" nach deutschem Vorbild bündeln und regelmäßig beraten, heißt es von Seiten der Regierung. Am heutigen Samstagvormittag wird sich das Team in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vorstellen.

Rudolf Striedinger Bild: Bundesheer

Mit Striedinger und Reich baut die Regierung auf zwei unprätentiöse Persönlichkeiten, um die Coronakrise in den Griff zu bekommen. Reich hatte schon einige Male die zögerlichen Corona-Maßnahmen kritisiert. So trat sie etwa für eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte ein, als die Regierung dies noch kategorisch ausschloss. Schon im Herbst 2021 bezweifelte Reich, dass Geimpfte "aus dem Schneider" seien – und widersprach damit Aussagen des einstigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP), wonach es sich um eine "Pandemie der Ungeimpften" handle. Die Medizinerin wird die wissenschaftliche Seite in der Koordinationsstelle bedienen.

Striedinger kann eine stramme Karriere in der Landesverteidigung vorweisen: Er wurde 2002 zum Leiter der Generalstabsabteilung bestellt. Von 2011 bis 2016 war er Militärkommandant von Niederösterreich. Danach wurde Striedinger vom damaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) zum Leiter des Abwehramtes ernannt. Im Jänner 2020 bestellte ihn Tanner zu ihrem Stabschef.