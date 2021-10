Razzia im Kanzleramt: Justiz wirft Kurz Korruption vor

WIEN. Die Nervosität in der ÖVP wegen angeblich bevorstehender Hausdurchsuchungen war begründet. Am Mittwoch traten Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und in der VP-Bundeszentrale in der Lichtenfelsgasse zeitgleich zu Razzien an.

Grundlage für die richterlich genehmigten Zwangsmaßnahmen ist der Verdacht, dass Sebastian Kurz und dessen Umfeld ab Mitte 2016, also lange vor seinem Aufstieg zum VP-Obmann, und danach auch noch als Bundeskanzler an Korruption im Zusammenhang mit Inseraten für die Mediengruppe "Österreich" von Wolfgang und Helmuth Fellner beteiligt war. Es geht um den Vorwurf der Untreue, der Bestechung und der Bestechlichkeit. Kurz weilte gestern beim EU-Westbalkan-Gipfel in Slowenien, wo er von "konstruierten Vorwürfen" sprach.

Schmids Handy

Kernquelle für die mehr als hundert Seiten lange Durchsuchungsanordnung (Details siehe Seite 3) war einmal mehr das Handy von Thomas Schmid. Diesmal ging es um die Zeit des Kurz-Vertrauten als Generalsekretär im Finanzministerium (2015-2019).

Wie bereits im Strategiepapier "Projekt Ballhausplatz" skizziert, sollte Kurz abseits der Strukturen der noch von Reinhold Mitterlehner geführten ÖVP der Weg an die Parteispitze und später ins Kanzleramt bereitet werden.

Die WKStA wirft Kurz vor, Schmid und einen weiteren Kabinettsmitarbeiter aufgefordert zu haben, im Namen des Finanzressorts als Studien getarnte Umfragen in Auftrag gegeben zu haben. Dabei sei es "ausschließlich um parteipolitisch motivierte und für das Fortkommen von Sebastian Kurz, seiner engsten Vertrauten sowie der VP-Bundespartei relevante Umfragen" gegangen. Auch Scheinrechnungen sollen gelegt worden sein. In die Umsetzung sollen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (VP) sowie die mit der Meinungsforscherin bekannte Berufskollegin Sabine Beinschab involviert gewesen sein.

In einem zweiten Strang geht die Justiz davon aus, dass über die beiden Demoskopinnen und Schmid "Inseraten- und Medienkooperationsvereinbarungen" mit der Fellner-Mediengruppe im Sinne der Kurz-Kampagne zustande gekommen sind. Wie auch bei den Umfragen selbst sollen redaktionelle Inhalte und Zeitpunkte für Veröffentlichungen vom heutigen Kanzlerberater Stefan Steiner, seinem Medienkoordinator Gerald Fleischmann und Pressesprecher Johannes Frischmann gekommen sein. Insgesamt sollen für diese Medienkooperation mit "Österreich" und "OOE24" zumindest "1.116.000 Euro zuzüglich 223.000 Euro Umsatzsteuer" vom Finanzministerium, also mit Steuergeld gezahlt worden sein, heißt es in den Unterlagen der Staatsanwaltschaft. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Zurückweisungen

Die Mediengruppe Österreich wies den Vorwurf der Untreue und Bestechung als Ergebnis "offensichtlich schwerer Missverständnisse" zurück. Es habe nie eine Vereinbarung über die Bezahlung von Umfragen durch Inserate gegeben.

VP-Klubchef August Wöginger sprach von einer "Unzahl an falschen Behauptungen", die nur das Ziel hätten, der ÖVP und Kurz zu schaden. Man werde dem politisch wie juristisch entgegentreten. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) wollte die Sache gestern nicht kommentieren. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wandte sich gegen Pauschal-Attacken auf die Justiz.

Die drei Oppositionsparteien beantragten die Einberufung einer Sondersitzung des Nationalrats. Diese dürfte Anfang nächster Woche stattfinden. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte Kurz auf, selbst die Konsequenzen zu ziehen, schließlich "liegen schwerwiegende Vorwürfe am Tisch. Es geht um die Anstiftung zu Untreue und Bestechlichkeit."

Auch für FP-Obmann Herbert Kickl ist der Rücktritt des Kanzlers unausweichlich. Komme Kurz dieser Aufforderung nicht nach, "werden wir mit einem Misstrauensantrag nachhelfen". Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagte am Abend, sie erwarte sich von Kurz "heute noch seinen Rücktritt". Neuwahlen lehnte sie ab, der Nationalrat sei handlungsfähig. (luc)