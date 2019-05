Österreich ist schon längst bereit für eine Kanzlerin

In Oberösterreich gratulierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) Bundespräsident Alexander Van Der Bellen „zu dieser Personalentscheidung“. Er strich heraus, dass Bierlein angekündigt habe, mit den Landeshauptleuten rasch in Dialog zu treten.

Oberösterreichs SP-Chefin Birgit Gerstorfer betonte: „Es ist ein historischer Moment in der Geschichte des Landes. Das bekräftigt mich in meiner Forderung, dass Österreich schon längst bereit ist für eine Kanzlerin.“ Das war ein Verweis auf die SP-Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im September, Pamela Rendi-Wagner. Letztere sagte, dass mit Bierlein an der Spitze der Übergangsregierung die „Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament im Sinne von Stabilität für das Land wieder von Dialogbereitschaft gekennzeichnet sein wird“.

Bierleins Vorgänger Sebastian Kurz (VP) sagte, die neue Regierungschefin werde „die nächsten Monate für eine stabile Verwaltung in Österreich sorgen“. FP-Chef Norbert Hofer betonte, dass Bierlein gemeinsam mit den künftigen Ministern ein Garant dafür sei, „dass die Regierungsgeschäfte frei von parteipolitischen Einflüssen und Auswirkungen des beginnenden Wahlkampfs mit Sachkompetenz, Umsicht und Rücksicht auf die budgetären Herausforderungen bewältigt werden können“.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger vertraut darauf, dass Bierlein „ihr Amt besonnen anlegen“ und stabilisierend nach innen und außen wirken werde. Liste-Jetzt-Chefin Maria Stern: „Nach viel zu vielen trüben Tagen gibt es mittlerweile fast täglich gute Nachrichten, die heutige Freudensmeldung: Österreich hat erstmals eine Bundeskanzlerin.“ Grünen-Chef Werner Kogler nannte Bierlein eine „anerkannte Juristin“, der zuzutrauen sei, bei der Auswahl des Übergangskabinetts eine gute Hand zu beweisen.

Video: Lob für die neue Kanzlerin

