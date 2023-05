ÖH-Wahl: Grünen köderten Wähler mit Vibratoren

An den am Donnerstag zu Ende gegangenen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) haben 21,2 Prozent der rund 346.000 Wahlberechtigten an Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen teilgenommen. Das ist deutlich mehr als beim letzten Urnengang 2021 (16 Prozent), aber auch deutlich weniger als in den Jahren davor, als die Beteiligung jeweils bei rund 25 Prozent lag. Mit ersten Ergebnissen wird im Lauf des Abends gerechnet.

Bundesweit kämpfen neun Fraktionen um die 55 Mandate in der ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Die letzten Wahllokale schlossen um 17.00 Uhr.

200 Vibratoren verteilt

Für besondere Aufmerksamkeit im Wahlkampffinale hatte die GRAS mit einer Vibratoren-Verteilaktion vor der Uni Wien gesorgt. Rund 200 Stück in verschiedenen Preisklassen wurden unters Volk gebracht, die ungewöhnlichen Wahlkampf-Goodies seien weggegangen wie warme Semmeln, schilderte Sarah Rossmann bei der ÖH-Wahlparty in Wien. Hintergrund der Aktion sei, dass auch an Hochschulen Sexualität noch ein Tabuthema sei und die Unis solche Tabuthemen brechen sollten.

