Noch kein negativer Effekt durch erste Öffnungen

Die ersten Geschäftsöffnungen Mitte April hatten bisher keine negativen Auswirkungen auf die Corona-Bilanz Österreichs. Auch am Wochenende setzte sich der Trend fort, wonach die Zahl der aktuell in Österreich an Covid-19 Erkrankten sinkt.

In Österreich sind im Lauf des Sonntags sechs Menschen an einer Corona-Infektion verstorben, die Zahl der Todesfälle hat sich damit bis gestern Abend auf 542 erhöht.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass jedes Todesopfer bedauerlich sei, Österreich aber im internationalen Vergleich noch relativ glimpflich davonkomme. Weltweit seien bereits mehr als 203.000 Corona-Tote zu beklagen, rund 60 Prozent davon bzw. rund 123.000 Fälle kommen aus Europa.

In Oberösterreich ist gestern eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt im Klinikum Freistadt einer Corona-Infektion erlegen. Die Frau litt an Vorerkrankungen. Am Samstag starben eine 80-jährige Frau im Seniorenheim Bad Hall und ein 93-jähriger Mann im Linzer Kepler-Klinikum. Insgesamt liegt die Zahl der Todesfälle in Oberösterreich bei 53.

Die Zahl der aktuell Erkrankten (Gesamtzahl aller Infizierten minus Genesene und Verstorbene) ist in Oberösterreich über das Wochenende von 171 auf 169 gesunken, das sind 0,11 Promille der Bevölkerung Oberösterreichs.

