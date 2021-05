Neos: "Baustellen schonungslos offengelegt"

Dabei fordert sie einen Neustart in Österreich, denn ein "Comeback" zum Vor-Corona-Zustand "wäre ein Rückschritt". "Corona hat so viel verändert und viele bisher nur halbherzig angegangene Baustellen schonungslos offengelegt", so Meinl-Reisinger, die gemeinsam mit Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer eine Pressekonferenz gibt. Bildung, Unternehmertum und die Chancen für die Jungen sollen eine zentrale Rolle spielen.

2015 haben die Neos den Einzug in Oberösterreichs Landtag verpasst, heuer ist Nationalratsabgeordneter Eypeltauer Spitzenkandidat. Der Landesregierung wirft er vor, "planlos die richtige Ausfahrt aus der Krise zu verpassen". Er fordert zum Beispiel niedrigere Lohnnebenkosten und mehr Zug bei der Digitalisierung in der Bildung.