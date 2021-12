MFG will bei Wiener Ärztekammerwahl antreten

"Es reicht! - Wir haben schon lange feststellen müssen, dass die Wiener Ärztekammer und Präsident (Thomas, Anm.) Szekeres einen zunehmend autoritären und evidenzbefreiten Kurs verfolgen", meinte Brunner. Insbesondere die "Bevormundung der Ärzteschaft" stoße sauer auf. Unter anderem fordert die MFG eine "Beendigung jeglicher Ausgrenzung", eine Verbesserung der Ausbildung sowie der Praxisgründungs- und -übergabemodalitäten und die Überführung des Wohlfahrtsfonds der Kammer in die allgemeine Sozial- und Pensionsversicherung.

Vergangene Woche hatten bundesweit rund 200 Ärzte per offenem Brief den Rücktritt Szekeres' als Präsident der Österreichischen Ärztekammer gefordert, weil dieser in einem Rundschreiben derzeit grundsätzlich keinen Grund dafür sieht, Patienten von einer Impfung gegen COVID-19 abzuraten.