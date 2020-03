Maiaufmarsch in Wien und Kundgebungen in Linz abgesagt

Die Wiener SPÖ sagt angesichts der Coronavirus-Krise den traditionellen Maiaufmarsch ab. Die Großveranstaltung am 1. Mai mit der abschließenden Kundgebung am Rathausplatz wird heuer nicht stattfinden. Das teilte die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, Barbara Novak, am Montag bei einem Pressestatement mit. Auch der für den 16. Mai geplante Landesparteitag wird nicht durchgeführt. Der nächste Wiener Parteitag soll nun erst im Frühjahr 2021 stattfinden.

Auch die traditionellen Maikundgebungen sowohl von SPÖ als auch FPÖ in Linz sind abgesagt. Jene der Bundespartei der Freiheitlichen im Bierzelt auf dem Urfahraner Jahrmarkt wurde ersatzlos gestrichen, hieß es in der Landesparteiorganisation. Die SPÖ sucht in Linz und im Land noch nach Alternativen.

TV-Show als Alternative?

Nach Wien sei die Kundgebung der Roten auf dem Linzer Hauptplatz die zweitgrößte dieser Art, hieß es aus dem Büro von Bürgermeister Klaus Luger. Derzeit sammle die SPÖ der Stadt und des Landes Ideen für mögliche andere Formate, kommende Woche könnte es erste Entscheidungen geben. Auch die Wiener SPÖ hat bereits angekündigt, die Feierlichkeiten am 1. Mai nicht gänzlich ausfallen lassen zu wollen. Es sei eine "TV Show" geplant.